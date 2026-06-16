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Нехватка судей, затягивание дел и проблемы исполнения решений: что мешает рассмотрению споров о детях

16:34, 16 июня 2026
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Сейчас 36% должностей в судах первой инстанции являются вакантными, а в КГС ВС этот показатель составляет 30% должностей.
Нехватка судей, затягивание дел и проблемы исполнения решений: что мешает рассмотрению споров о детях
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Верховный Суд применяет гибкие подходы к рассмотрению споров о детях, а в своих процессуальных решениях регулярно упоминает медиацию и примирение. Кроме того, ВС запрашивает актуальную информацию у органов по делам детей, учитывая возможные изменения в семейной ситуации и общем контексте, в котором находится ребенок. В то же время в Верховном Суде обращают внимание на проблемы исполнения судебных решений в таких спорах. По этому поводу суд неоднократно выносил отдельные определения в адрес Министерства юстиции и Кабинета Министров.

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Так, 27 мая 2026 года КГС ВС рассмотрел дело № 344/432/24, в котором апелляционный суд, применив императивную норму ст. 251 ГПК Украины, удовлетворил ходатайство отца малолетнего ребенка о приостановлении производства по делу, поскольку отец является военнослужащим. Кассационный суд отменил это судебное решение. Принимая решение, КГС ВС дал оценку балансу прав и интересов участников дела, учел принципы справедливости, добросовестности и наилучших интересов ребенка. Суд принял во внимание, что отец, который полностью не платил алименты на ребенка, имел возможность и фактически активно участвовал в рассмотрении дела — подавал заявления, жалобы и ходатайства, направляя их из города на западе Украины. При таких обстоятельствах КГС ВС пришел к выводу, что это дело подлежит рассмотрению апелляционным судом по существу.

Относительно формирования концепции совместной родительской опеки в Украине Верховный Суд отметил, что еще с 2022 года КГС ВС в ряде постановлений последовательно обращал внимание на возможность применения такой модели, постепенно формируя новые подходы к разрешению соответствующих споров. Как отмечают в ВС, адвокаты сообщали, что благодаря этому в некоторых случаях конфликты урегулировались уже на досудебной стадии, в частности путем применения модели «птичьего гнезда», когда ребенок остается в привычном жилье, а родители поочередно приезжают к нему в порядке, определенном судом.

Постановлением от 16 февраля 2024 года по делу № 465/6496/19 суд впервые напрямую определил поочередное проживание ребенка с каждым из родителей по соответствующему графику с учетом международных норм и принципа равенства прав родителей. В дальнейшем этот подход был подтвержден и развит в постановлении от 22 мая 2024 года по делу № 643/7509/21.

Его не оставили без внимания законодатели, и в октябре 2024 года в Верховной Раде Украины было зарегистрировано два законопроекта о внесении изменений в СК Украины в части совместной родительской опеки (№ 12123 от 15 октября 2024 года и № 12132 от 17 октября 2024 года). Проект нового Гражданского кодекса Украины (ч. 2 ст. 1551) также предусматривает прямое законодательное закрепление полномочий суда по установлению поочередного проживания ребенка с родителями при наличии обстоятельств, имеющих существенное значение, и если это соответствует интересам ребенка.

Вместе с этим в Верховном Суде обращают внимание на ряд проблем. Одна из них — исполнение судебных решений в соответствующей категории дел. Верховный Суд неоднократно выносил отдельные определения по этому поводу с обращением в Министерство юстиции и Кабинет Министров.

Также в ВС отметили, что на сроки рассмотрения дел о детях влияют общие проблемы судебной системы. В частности, речь идет о нехватке кадров: сейчас 36% должностей в судах первой инстанции являются вакантными, а в КГС ВС этот показатель составляет 30% должностей.

Кроме того, существует проблема привлечения к работе в суде квалифицированных специалистов из-за низкой заработной платы.

В то же время в ВС отметили, что специализация судей, в частности по семейным делам и делам о детях, должна сопровождаться и специализацией работников аппарата. Такие сотрудники могут осуществлять предварительные коммуникации до стадии судебного заседания, а в некоторых случаях это может способствовать и досудебному урегулированию спора.

Среди других вызовов — проблема привлечения психологов, взаимодействия с органами по делам детей, поскольку качественное заключение органа должно содержать глубокий анализ обстоятельств дела и мнения ребенка.

Наконец, существует проблема технического обеспечения судов. В ВС отмечают, что в передовых юрисдикциях судьи используют встроенный искусственный интеллект, информация в котором не выходит за пределы судебной системы и позволяет существенно ускорить рассмотрение дел.

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