ВС согласился, что именно британский суд определяет место проживания ребенка, который два года проживает в Великобритании

Если ребенок фактически проживает и интегрирован в другом государстве, именно суд этого государства обладает юрисдикцией решать вопросы его проживания и контактов с родителями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос признания в Украине решений иностранных судов по делам о детях приобретает особую актуальность в условиях массового перемещения украинских семей за границу после начала полномасштабной войны.

В деле № 753/17854/24 от 10 июня 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел вопрос о признании в Украине решения британского суда об определении места проживания ребенка и проверил наличие оснований для отказа в таком признании.

Дело является показательным для понимания того, как применяются положения Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей 1996 года, а также какие критерии определяют международную юрисдикцию в семейных спорах, связанных с детьми.

Обстоятельства дела

Мать ребенка обратилась в украинский суд с ходатайством о признании решения Семейного суда Вулверхэмптона от 10 мая 2024 года, которое не подлежит принудительному исполнению.

Стороны состояли в браке с 2011 года и имеют общую дочь. После начала полномасштабной войны семья выехала в Польшу, а впоследствии мать вместе с ребенком переехала в Великобританию. Брак между сторонами был расторгнут решением украинского суда в декабре 2022 года.

В январе 2023 года отец обратился в суд Англии и Уэльса с заявлением относительно ребенка. По результатам рассмотрения дела Семейный суд Вулверхэмптона постановил, что ребенок должен проживать вместе с матерью, определил порядок непрямого общения отца с ребенком путем обмена видеосообщениями и установил ряд ограничений относительно самостоятельного изъятия ребенка отцом.

Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство о признании решения британского суда в Украине. Апелляционный суд согласился с таким выводом.

В кассационной жалобе отец утверждал, что британский суд не имел юрисдикции рассматривать вопросы, касающиеся ребенка, что решение нарушает его права как отца, а также ссылался на наличие связанных споров в украинских судах.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что нормы статьи 5 данной Конвенции содержат общее правило относительно юрисдикции, которое заключается в том, что меры по защите детей должны приниматься судебными или административными органами государства обычного места жительства ребенка.

Суд подчеркнул, что юрисдикция споров о родительской опеке должна определяться в зависимости от обычного места проживания ребенка.

Верховный Суд разъяснил, что обычное место проживания соответствует месту, которое отражает определенную степень интеграции ребенка в социальную и семейную среду.

С этой целью, в частности, должны приниматься во внимание продолжительность, регулярность, условия и причины пребывания ребенка на территории государства и переезда семьи в это государство, гражданство ребенка, место и условия посещения школы, языковые знания, а также семейные и социальные связи ребенка в этом государстве.

Оценив установленные обстоятельства, Верховный Суд указал, что судами предыдущих инстанций установлено: ребенок — гражданка Украины, с апреля 2022 года постоянно проживает в Великобритании, посещает там школу и является социально интегрированной.

Следовательно, суд первой инстанции, с которым согласился и апелляционный суд, пришел к правильному выводу, что именно британский суд обладал юрисдикцией решать вопросы ее проживания и общения с родителями.

ВС также подчеркнул, что Семейный суд Вулверхэмптона, принимая решение, действовал в пределах международно признанной компетенции.

Рассматривая ходатайство, суды пришли к правильному выводу, что предусмотренные законом основания для отказа в признании в Украине решения суда Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, принятого Семейным судом Вулверхэмптона, отсутствуют.

Суд отдельно отклонил доводы о фактическом лишении родительских прав и подчеркнул, что решение иностранного суда не свидетельствует и не может толковаться как решение о лишении отца родительских прав в отношении ребенка.

Также Верховный Суд отметил, что контакт с отцом не запрещен, а урегулирован способом, который суд признал наиболее безопасным и соответствующим интересам ребенка.

В то же время при рассмотрении ходатайства о признании решения иностранного суда, не подлежащего принудительному исполнению, суд решает лишь процессуальный вопрос о признании решения иностранного суда, а не спор между родителями относительно определения места проживания ребенка.

В связи с этим Суд отметил, что, возражая против удовлетворения ходатайства о признании решения иностранного суда, отец фактически просит суд пересмотреть решение иностранного суда, что очевидно является незаконным.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и подтвердил законность признания в Украине решения Семейного суда Вулверхэмптона о проживании ребенка вместе с матерью.

Для родителей это означает, что длительное проживание ребенка за границей может влиять на то, суд какой страны будет уполномочен разрешать спор. В то же время при признании решения иностранного суда украинский суд не пересматривает его по существу, а лишь проверяет наличие законных оснований для отказа в признании.

Дополнительно читайте позицию ВС, в которой Суд отметил, что эмоционально напряженные отношения между бывшими супругами сами по себе не могут лишать ребенка права на общение с каждым из родителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.