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В прокуратурах зафиксированы десятки вакансий: больше всего — в Запорожской и Харьковской областях

16:17, 16 июня 2026
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В Офисе Генерального прокурора, областных и приравненных к ним прокуратурах зафиксировано 11 вакантных и 1 временно вакантная должность.
В прокуратурах зафиксированы десятки вакансий: больше всего — в Запорожской и Харьковской областях
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По состоянию на 15 июня 2026 года в органах прокуратуры Украины (кроме административных) зафиксировано значительное количество вакантных и временно вакантных должностей прокуроров. Об этом свидетельствует опубликованная КДКП информация о кадровом обеспечении системы.

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Больше всего вакансий в Запорожской области — 16 вакансий в Офисе Генерального прокурора, областных и приравненных прокуратурах и 77 — в окружных и приравненных к ним прокуратурах, а также в Харьковской области — 10 и 52 соответственно, и в Днепропетровской области — 4 и 28.

Также значительное количество вакантных должностей зафиксировано:

в Херсонской области — 14 и 33;

в Николаевской — 13 и 32;

в Одесской — 1 и 18;

в Донецкой — 19 и 11;

в Киеве — 5 и 15;

в Киевской области — 2 и 13.

Отдельно указывается на наличие временно вакантных должностей, в частности в Запорожской области (6 и 11), Харьковской (2 и 8), Днепропетровской (1 и 10), а также в Киеве (2 и 32).

В Офисе Генерального прокурора и приравненных органах также зафиксировано 11 вакантных и 1 временно вакантная должность.

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ОГП прокуратура прокурор вакансии

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