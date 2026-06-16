Швеция разрешила аннулирование видов на жительство из-за «ненадлежащего поведения»

Парламент Швеции принял закон, дающий властям право аннулировать виды на жительство из-за долгов, нелегальной работы или связей с экстремистскими организациями.

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Парламент Швеции поддержал закон, позволяющий аннулировать виды на жительство иммигрантов из-за так называемого ненадлежащего поведения. Речь идет, в частности, о неоплаченных долгах, работе без официального оформления или контактах с экстремистскими организациями, сообщает Reuters.

Новые правила распространяются как на уже выданные разрешения, так и на те, которые находятся в процессе рассмотрения. Закон является частью более широкого ужесточения миграционной политики со стороны правящей коалиции и ее союзников из правопопулистской партии «Шведские демократы» в преддверии парламентских выборов в сентябре.

Документ подвергся критике со стороны оппозиции и правозащитников, которые считают его слишком расплывчатым и дающим простор для произвольных решений, поскольку учитывает поведение, которое не всегда является уголовным правонарушением.

В правозащитной организации «Защитники гражданских прав» в Стокгольме заявили, что новые правила создают неопределенность для мигрантов относительно того, какие действия или высказывания могут стать основанием для лишения вида на жительство, а это, по их мнению, подрывает принцип верховенства права и равенства перед законом.

В то же время правительство Швеции, пришедшее к власти в 2022 году с обещаниями сократить иммиграцию и усилить борьбу с преступностью, заявляет, что вид на жительство не должны сохранять лица, нарушающие правила или законы.

В законе не определен исчерпывающий перечень «неприемлемого поведения», однако правительство среди примеров называет долги, неуплату налогов, преступления и связи с экстремистскими структурами. Проверку разрешений будет осуществлять Миграционное агентство, а его решение можно обжаловать в миграционном суде.

Министр миграции Йохан Форсселл во время презентации законопроекта заявил, что те, кто не соблюдает установленные правила, не должны рассчитывать на возможность оставаться в стране.

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