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Высший совет правосудия определился с кандидатами в апелляционные суды: что спрашивали у судей

12:11, 16 июня 2026
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ВСП рекомендовал Президенту назначить четырех судей в апелляционные суды.
Высший совет правосудия определился с кандидатами в апелляционные суды: что спрашивали у судей
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Высший совет правосудия рассмотрел материалы и рекомендовал Президенту Украины назначить четырех кандидатов на должности судей апелляционных судов. В частности, ВСП внесет представление Президенту Украины о назначении следующих судей на должности в апелляционных судах:

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  1. Элла Катаева — кандидат в Пятый апелляционный административный суд

При рассмотрении кандидатуры Эллы Катаевой значительное внимание уделили ее предыдущей деятельности в Одесском окружном административном суде. Члены ВСП задавали вопросы относительно ее участия в поддержке бывшего председателя ОАСК Павла Вовка во время рассмотрения дисциплинарного дела. Элла Катаева прибыла на заседание палаты для публичной поддержки коллеги, что, по мнению некоторых членов ВСП, может свидетельствовать о корпоративной солидарности.

Кандидатка отрицала наличие конфликта интересов и подчеркивала, что ее действия были направлены на защиту статуса судьи в целом. После обсуждения ВСП поддержал ее кандидатуру.

  1. Владимир Бионосенко — кандидат в Николаевский апелляционный суд

Кандидатуру Владимира Бионосенко рассматривали с акцентом на его опыт работы судьей. Члены ВСП интересовались вопросами деклараций и имущественного состояния. Владимир Бионосенко предоставил пояснения по всем замечаниям Общественного совета добропорядочности.

ВСП не выявил обстоятельств, которые могли бы препятствовать назначению этого кандидата на должность судьи апелляционного суда. Решение о внесении представления Президенту было принято единогласно.

  1. Геннадий Валигурский — кандидат в Николаевский апелляционный суд

При рассмотрении кандидатуры Геннадия Валигурского обсуждались вопросы точности декларирования имущества, доходов и административных правонарушений в прошлом. Кандидат объяснил расхождения в объявлениях о продаже недвижимости реальными условиями сделки, а также предоставил документы относительно происхождения средств.

Отдельно поднимался вопрос относительно его исков о взыскании доплат к судейскому вознаграждению. Валигурский подчеркнул, что действует в пределах закона. В результате ВСП поддержал его кандидатуру.

  1. Виталий Муругов — кандидат в Николаевский апелляционный суд

При рассмотрении кандидатуры Виталия Муругова обсуждались вопросы декларирования, конфликта интересов в прошлых делах (в частности, дело, где потерпевшим был его родственник) и административных взысканий. Кандидат предоставил подробные пояснения по всем замечаниям Общественного совета добропорядочности, в частности относительно незадекларированных обстоятельств в предыдущих декларациях.

Виталий Муругов подчеркнул, что не видел конфликта интересов при рассмотрении дела с родственником, поскольку потерпевший отказался от обвинения, а производство было закрыто. После обсуждения ВСП поддержал его кандидатуру.

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