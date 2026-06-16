Пехотно-штурмовой, боевой и базовый: в приложении «Армия+» открыта подача заявок на новые контракты

Минобороны ввело три типа контрактов с четкими условиями службы, выплатами и гарантиями по окончании срока.

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В Министерстве обороны сообщили, что в приложении «Армия+» для военнослужащих ВСУ и ДССТ стала доступна подача рапорта на заключение нового контракта. Услуга «Контракты» заработала в разделе «Сервисы».

В настоящее время доступны три типа контрактов:

пехотно-штурмовой;

боевой;

базовый.

В Минобороны отмечают, что новые контракты учитывают различные военные роли и определяют четкие условия службы: сроки, выплаты и гарантии по окончании контракта. Подробные условия размещены на официальном ресурсе ведомства.

Для подачи рапорта через «Армия+» необходимо перейти в раздел «Сервисы» и выбрать услугу «Контракты».

На примере пехотно-штурмового контракта военнослужащий должен:

выбрать тип контракта;

указать номер воинской части;

выбрать желаемую должность;

указать воинское звание и текущую должность;

подтвердить условия контракта;

оставить контактный номер телефона для обратной связи.

После подачи рапорт автоматически поступает в выбранную воинскую часть для рассмотрения. Указывать Армия ID непосредственного командира не требуется.

Статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «Рапорты».

Если выбранная воинская часть не участвует в программе пехотно-штурмовых контрактов, приложение сообщает об этом. В таком случае предусмотрена возможность подать рапорт на перевод в подразделение, участвующее в программе. Это также доступно через «Армия+».

Для боевого и базового контрактов процедура подачи аналогична, однако военнослужащий дополнительно указывает 9-значный номер Армия ID непосредственного командира. После этого рапорт поступает в Службу персонала Министерства обороны Украины для обработки и подготовки контракта.

Далее специалисты Службы персонала связываются с военнослужащим, при необходимости уточняют детали и приглашают для ознакомления с условиями контракта и его подписания.

В Минобороны отмечают, что запуск сервиса является частью цифровизации процессов в Силах обороны. Он позволяет подавать документы онлайн, отслеживать их рассмотрение и сокращать количество бумажных процедур. В соответствии с приказом Министерства обороны Украины №531, срок рассмотрения рапорта составляет не более 14 дней с момента подачи.

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