Піхотно-штурмовий, бойовий і базовий: в Армія+ відкрили подачу на нові контракти
У Міністерстві оборони повідомили, що в застосунку «Армія+» для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ стала доступною подача рапорту на укладання нового контракту. Послуга «Контракти» запрацювала в розділі «Сервіси».
Наразі доступні три типи контрактів:
- піхотно-штурмовий;
- бойовий;
- базовий.
У Міноборони зазначають, що нові контракти враховують різні військові ролі та визначають чіткі умови служби: строки, виплати та гарантії після завершення контракту. Детальні умови розміщені на офіційному ресурсі відомства.
Для подання рапорту через «Армія+» необхідно перейти в розділ «Сервіси» та обрати послугу «Контракти».
На прикладі піхотно-штурмового контракту військовослужбовець має:
- обрати тип контракту;
- вказати номер військової частини;
- обрати бажану посаду;
- зазначити військове звання та поточну посаду;
- підтвердити умови контракту;
- залишити контактний номер телефону для зворотного зв’язку.
Після подання рапорт автоматично надходить до обраної військової частини для розгляду. Вказувати Армія ID безпосереднього командира не потрібно.
Статус розгляду можна відстежувати у розділі «Рапорти».
Якщо обрана військова частина не бере участі в програмі піхотно-штурмових контрактів, застосунок повідомляє про це. У такому випадку передбачена можливість подати рапорт на переведення до підрозділу, який долучений до програми. Це також доступно через «Армія+».
Для бойового та базового контрактів процедура подання подібна, однак військовослужбовець додатково вказує 9-значний номер Армія ID безпосереднього командира. Після цього рапорт надходить до Служби персоналу Міністерства оборони України для опрацювання та підготовки контракту.
Далі фахівці Служби персоналу зв’язуються з військовослужбовцем, за потреби уточнюють деталі та запрошують для ознайомлення з умовами контракту і його підписання.
У Міноборони наголошують, що запуск сервісу є частиною цифровізації процесів у Силах оборони. Він дозволяє подавати документи онлайн, відстежувати їх розгляд та зменшувати кількість паперових процедур. Відповідно до наказу Міністерства оборони України №531, строк розгляду рапорту становить не більше 14 днів з моменту подання.
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