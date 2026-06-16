  1. В Україні

Піхотно-штурмовий, бойовий і базовий: в Армія+ відкрили подачу на нові контракти

11:59, 16 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міноборони запровадило три типи контрактів із чіткими умовами служби, виплатами та гарантіями після завершення терміну.
Піхотно-штурмовий, бойовий і базовий: в Армія+ відкрили подачу на нові контракти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві оборони повідомили, що в застосунку «Армія+» для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ стала доступною подача рапорту на укладання нового контракту. Послуга «Контракти» запрацювала в розділі «Сервіси».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Наразі доступні три типи контрактів:

  • піхотно-штурмовий;
  • бойовий;
  • базовий.

У Міноборони зазначають, що нові контракти враховують різні військові ролі та визначають чіткі умови служби: строки, виплати та гарантії після завершення контракту. Детальні умови розміщені на офіційному ресурсі відомства.

Для подання рапорту через «Армія+» необхідно перейти в розділ «Сервіси» та обрати послугу «Контракти».

На прикладі піхотно-штурмового контракту військовослужбовець має:

  • обрати тип контракту;
  • вказати номер військової частини;
  • обрати бажану посаду;
  • зазначити військове звання та поточну посаду;
  • підтвердити умови контракту;
  • залишити контактний номер телефону для зворотного зв’язку.

Після подання рапорт автоматично надходить до обраної військової частини для розгляду. Вказувати Армія ID безпосереднього командира не потрібно.

Статус розгляду можна відстежувати у розділі «Рапорти».

Якщо обрана військова частина не бере участі в програмі піхотно-штурмових контрактів, застосунок повідомляє про це. У такому випадку передбачена можливість подати рапорт на переведення до підрозділу, який долучений до програми. Це також доступно через «Армія+».

Для бойового та базового контрактів процедура подання подібна, однак військовослужбовець додатково вказує 9-значний номер Армія ID безпосереднього командира. Після цього рапорт надходить до Служби персоналу Міністерства оборони України для опрацювання та підготовки контракту.

Далі фахівці Служби персоналу зв’язуються з військовослужбовцем, за потреби уточнюють деталі та запрошують для ознайомлення з умовами контракту і його підписання.

У Міноборони наголошують, що запуск сервісу є частиною цифровізації процесів у Силах оборони. Він дозволяє подавати документи онлайн, відстежувати їх розгляд та зменшувати кількість паперових процедур. Відповідно до наказу Міністерства оборони України №531, строк розгляду рапорту становить не більше 14 днів з моменту подання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові контракт військовослужбовці міноборони Армія+

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям більше не доведеться збирати десятки довідок для соцдопомоги: Світовий банк виділяє $880 млн на реформу

Держава впроваджує одну виплату замість п’яти — $880 млн від Світового банку змінять життя мільйона українців.

Вища рада правосуддя визначилася з кандидатами до апеляційних судів: що запитували у суддів

ВРП рекомендувала Президенту призначити чотирьох суддів до апеляційних судів.

ЄС та Україна відкрили перший кластер переговорів про вступ: які вимоги має виконати Україна

Україна офіційно розпочала найскладніший етап інтеграції — роботу над Кластером 1, який охоплює правосуддя, антикорупцію та демократичні інститути.

Як працює нова система оцінювання повсякденного функціонування особи, що замінила МСЕК: ексклюзивний коментар від МОЗ «Судово-юридичній газеті»

Електронні направлення, відсутність ЛКК та спеціальні умови для військовослужбовців — такі ключові засади нової системи оцінювання.

ВРП звільнила у відставку п'ятьох суддів

Суддю з Одещини та чотирьох суддів з Київщини звільнено у відставку.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]