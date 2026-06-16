Держстат розширює перелік показників будівництва за стандартами ЄС

В Україні розширюють перелік сезонно скоригованих показників у статистиці будівництва.

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Державна служба статистики України повідомила, що розпочинає оприлюднення сезонно скоригованих даних щодо загальної площі житлових будинків і нежитлових будівель на початок будівництва (м²) та кількості квартир у житлових будинках на початок будівництва (одиниць).

Сезонно скориговані дані дають змогу аналізувати динаміку будівництва без впливу сезонних коливань. Це підвищує аналітичні можливості користувачів і забезпечує кращу порівнюваність показників у часі.

«Запровадження сезонного коригування у цій сфері є черговим кроком у гармонізації державної статистики України з європейськими стандартами та практиками», - заявили у Держстаті.

Публікація сезонно скоригованих та скоригованих на календар показників, починаючи з даних за І квартал 2018 року, розширює наявний перелік економічних індикаторів щодо початку будівництва.

Наразі дані оприлюднюються як результат експериментальних розрахунків, виконаних у програмі JDemetra+ (версія 2.2.3). Впровадження сезонного коригування у регулярну статистичну практику заплановано з 2027 року.

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