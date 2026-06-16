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Українські нотаріальні документи за кордоном: коли потрібен апостиль, а коли консульська легалізація

15:23, 16 червня 2026
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Українські нотаріальні документи можуть використовуватися за межами країни, однак порядок їхнього визнання залежить від міжнародних договорів і вимог держави призначення.
Українські нотаріальні документи за кордоном: коли потрібен апостиль, а коли консульська легалізація
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У Хмельницькому міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції повідомили про особливості використання українських нотаріальних документів за кордоном.

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Для навчання, працевлаштування, укладення шлюбу чи оформлення спадщини в інших країнах часто потрібні документи, посвідчені українським нотаріусом. Їхнє використання регулюється законодавством України та міжнародними договорами.

Якщо між Україною та іншою державою діє відповідний договір, документи, оформлені уповноваженими органами та належним чином засвідчені, можуть визнаватися без додаткових процедур підтвердження.

Водночас у частині країн необхідне проходження процедури підтвердження чинності документів.

Апостиль застосовується для держав-учасниць Гаазької конвенції. Це спрощена процедура, у межах якої на нотаріальні документи в Україні апостиль проставляє Міністерство юстиції України.

Консульська легалізація використовується для країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції. У такому разі документ проходить кілька етапів засвідчення, зокрема в Міністерстві юстиції України, Міністерстві закордонних справ України та консульській установі держави призначення.

Важливо, що в більшості випадків до апостильованого або легалізованого документа необхідно додати нотаріально засвідчений переклад мовою країни, де його використовуватимуть.

Перед оформленням документів рекомендується заздалегідь уточнювати вимоги конкретної держави, щоб уникнути додаткових витрат часу та коштів.

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