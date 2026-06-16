Керівників і заступників можуть звільняти за особисте використання службового майна — позиція Верховного Суду

Працівник використовував службовий автомобіль не за призначенням — Верховний Суд оцінив, чи є це підставою для звільнення.

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Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглядаючи справу справи № 761/347/22-ц підтвердив законність звільнення заступника генерального директора державного підприємства, який використав службовий автомобіль підприємства у власних інтересах. Суд дійшов висновку, що такі дії є грубим порушенням трудових обов’язків та можуть бути підставою для розірвання трудового договору.

Обставини справи

З матеріалів справи відомо, що позивач працював у державному підприємстві з травня 2020 року. Спочатку він був директором департаменту, а з липня 2020 року його призначили заступником генерального директора. У листопаді 2021 року на підприємстві почали службове розслідування через використання службового автомобіля Renault Sandero. Перевірка була пов’язана з тим, що виникли питання, щодо використання службового авто для роботи чи для власних потреб.

Результати службового розслідування показали, що автомобіль використовувався в особистих цілях посадовця. У зв’язку з цим 8 грудня 2021 року працівника звільнили за одноразове грубе порушення трудових обов’язків та розірвали трудовий договір.

Але позивач не погодився зі звільненням і звернувся до суду. Він просив скасувати наказ, поновити його на посаді та виплатити гроші за час вимушеного прогулу.

Крім того, у матеріалах справи зазначається, що 19 листопада 2021 року водій підприємства за проханням заступника гендиректора двічі возив його за адресами, які не були пов’язані з роботою. У своїх поясненнях водій вказав, що після завершення робочого дня посадовець наказав залишити йому службову машину разом із ключами та документами.

Також, Комісія підприємства встановила, що автомобіль використовували в особистих цілях. У документах (подорожньому листі) не було даних про службові поїздки або завдання, які б це виправдовували. Під час перевірки працівнику пропонували пояснити ситуацію, але він відмовився відповідати на запитання і не пояснив, для чого використовував автомобіль.

У підсумку комісія дійшла висновку, що посадовець порушив внутрішні правила підприємства, які дозволяють використовувати майно (включно зі службовими авто) тільки для роботи.

Позиція судів попередніх інстанцій

Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову. Суд визнав доведеним факт використання службового автомобіля у власних цілях та дійшов висновку, що такі дії є одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків. З цими висновками погодився й Київський апеляційний суд та зазначив, що працівник був звільнений правомірно, оскільки використав транспортний засіб державного підприємства не для службових потреб.

У касаційній скарзі позивач стверджував, що суди неправильно застосували норми права, не врахували висновки Верховного Суду в інших справах та неналежно дослідили докази. Також він наполягав на відсутності підстав для застосування до нього найсуворішого дисциплінарного стягнення.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що відповідно до статті 139 КЗпП України працівники зобов`язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

Статтею 147 КЗпП України визначено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана, звільнення.

Також Верховний Суд нагадав, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 41 КЗпП України трудовий договір може бути розірвано у разі одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства або його заступником.

Суд підкреслив, що під час оцінки грубості порушення необхідно враховувати характер проступку, обставини його вчинення, можливі наслідки, а також вину працівника.

Верховний Суд звернув увагу, що на позивача як на заступника генерального директора були покладені обов’язки щодо забезпечення ефективного використання майна підприємства та контролю за використанням службових автомобілів. Більше того, саме на нього було покладено контроль за виконанням наказу про використання службового транспорту.

Також на підприємстві діяв окремий наказ, який передбачав використання службових автомобілів виключно для поїздок, пов’язаних зі службовою необхідністю, та за умови попереднього погодження таких поїздок із керівництвом.

За таких обставин Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій, що дії заступника генерального директора становили одноразове грубе порушення трудових обов’язків, а тому роботодавець мав законні підстави для застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення.

Використання заступником генерального директора службового автомобіля державного підприємства у приватних інтересах всупереч посадовим обов’язкам, колективному договору та внутрішнім наказам підприємства може розцінюватися як одноразове грубе порушення трудових обов’язків і бути достатньою підставою для звільнення за пунктом 1 частини першої статті 41 КЗпП України.

У зв з цим Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

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