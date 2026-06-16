Руководителей и их заместителей могут увольнять за личное использование служебного имущества — позиция Верховного Суда

Работник использовал служебный автомобиль не по назначению — Верховный Суд оценил, является ли это основанием для увольнения.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассматривая дело № 761/347/22-ц, подтвердил законность увольнения заместителя генерального директора государственного предприятия, который использовал служебный автомобиль предприятия в личных интересах. Суд пришел к выводу, что такие действия являются грубым нарушением трудовых обязанностей и могут быть основанием для расторжения трудового договора.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела установлено, что истец работал в государственном предприятии с мая 2020 года. Сначала он занимал должность директора департамента, а с июля 2020 года был назначен заместителем генерального директора. В ноябре 2021 года на предприятии было начато служебное расследование по факту использования служебного автомобиля Renault Sandero. Проверка была связана с возникшими вопросами о том, использовался ли служебный автомобиль для работы или для личных нужд.

Результаты служебного расследования показали, что автомобиль использовался в личных целях должностного лица. В связи с этим 8 декабря 2021 года работник был уволен за одноразовое грубое нарушение трудовых обязанностей и трудовой договор с ним расторгнут.

Однако истец не согласился с увольнением и обратился в суд. Он просил отменить приказ, восстановить его на работе и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Кроме того, в материалах дела указано, что 19 ноября 2021 года водитель предприятия по просьбе заместителя гендиректора дважды перевозил его по адресам, не связанным с работой. В своих объяснениях водитель указал, что после окончания рабочего времени должностное лицо приказало оставить ему служебный автомобиль вместе с ключами и документами.

Также комиссия предприятия установила, что автомобиль использовался в личных целях. В путевом листе отсутствовали данные о служебных поездках или заданиях, которые могли бы это обосновать. Во время проверки работнику предлагали дать объяснения, однако он отказался отвечать на вопросы и не пояснил цель использования автомобиля.

В итоге комиссия пришла к выводу, что должностное лицо нарушило внутренние правила предприятия, которые разрешают использование имущества (включая служебные автомобили) только в рабочих целях.

Позиция судов предыдущих инстанций

Печерский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска. Суд признал доказанным факт использования служебного автомобиля в личных целях и пришел к выводу, что такие действия являются одноразовым грубым нарушением трудовых обязанностей. С этим согласился и Киевский апелляционный суд, указав, что работник был уволен правомерно, поскольку использовал транспортное средство государственного предприятия не для служебных нужд.

В кассационной жалобе истец утверждал, что суды неправильно применили нормы права, не учли выводы Верховного Суда по другим делам и ненадлежащим образом исследовали доказательства. Также он настаивал на отсутствии оснований для применения к нему наиболее строгого дисциплинарного взыскания.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии со статьей 139 КЗоТ Украины работники обязаны добросовестно и честно трудиться, своевременно и точно выполнять распоряжения собственника или уполномоченного им органа, соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, требования нормативных актов по охране труда, бережно относиться к имуществу собственника, с которым заключен трудовой договор.’

Статья 147 КЗоТ Украины предусматривает, что за нарушение трудовой дисциплины к работнику может быть применено только одно из взысканий: выговор или увольнение.

Также Верховный Суд напомнил, что согласно пункту 1 части первой статьи 41 КЗоТ Украины трудовой договор может быть расторгнут в случае одноразового грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем предприятия или его заместителем.

Суд подчеркнул, что при оценке грубости нарушения необходимо учитывать характер проступка, обстоятельства его совершения, возможные последствия, а также вину работника.

Верховный Суд обратил внимание, что на истца как на заместителя генерального директора были возложены обязанности по обеспечению эффективного использования имущества предприятия и контролю за использованием служебных автомобилей. Более того, именно на него был возложен контроль за исполнением приказа об использовании служебного транспорта.

Также на предприятии действовал отдельный приказ, который предусматривал использование служебных автомобилей исключительно для поездок, связанных со служебной необходимостью, и при условии предварительного согласования таких поездок с руководством.

При таких обстоятельствах Верховный Суд согласился с выводами нижестоящих инстанций, что действия заместителя генерального директора являлись одноразовым грубым нарушением трудовых обязанностей, а потому работодатель имел законные основания для применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения.

Использование заместителем генерального директора служебного автомобиля государственного предприятия в личных интересах вопреки должностным обязанностям, коллективному договору и внутренним приказам предприятия может расцениваться как одноразовое грубое нарушение трудовых обязанностей и являться достаточным основанием для увольнения по пункту 1 части первой статьи 41 КЗоТ Украины.

В связи с этим Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

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