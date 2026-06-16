Украинские суды не могут пересматривать по сути решение иностранного суда о месте проживания ребенка – Верховный Суд

КГС ВС определил условия, при которых право ребенка быть заслушанным и принципы международных договоров влияют на процедуру признания иностранных решений о родительской ответственности.

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Реализация права ребенка на выражение собственного мнения должна оцениваться через призму добросовестности участников дела, поскольку невозможность его заслушивания в иностранном суде по вине одного из родителей не может быть основанием для отказа в признании судебного решения на территории Украины. Приоритет международных договоров предполагает признание решений о родительской ответственности без проведения специальной процедуры, что ограничивает полномочия национальных судов лишь контролем соблюдения процессуальных гарантий.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В рассматриваемом деле гражданин Республики Польша обратился в суд с ходатайством о признании и принудительном исполнении решения польского суда о родительской ответственности в отношении малолетней дочери сторон по делу. Этим решением определено место проживания ребенка с отцом, осуществление им родительских прав, ограничены права матери и взысканы с нее судебные расходы.

Суды предыдущих инстанций отказали в признании польского судебного решения из-за процессуальных нарушений и угрозы интересам ребенка. Они указали, что иностранный суд не заслушал мнение ребенка, что противоречит Гаагской конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер защиты детей 1996 года, а переезд в другую страну из-за незнания языка и смены среды мог вызвать у ребенка психологическую травму и социальную изоляцию. Основанием для отказа в предоставлении разрешения на принудительное исполнение указанного решения иностранного суда в части имущественных обязательств суд первой инстанции указал его добровольное исполнение должницей.

КГС ВС отменил постановление апелляционного суда, направив дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, и сформулировал следующие правовые выводы.

Согласно ст. 12 Конвенции ООН о правах ребенка и нормам Гаагской конвенции 1996 года ребенку должно быть обеспечено право свободно выражать свое мнение по всем вопросам, которые его касаются.

Оценивая выводы судов предыдущих инстанций о том, что ребенок не был заслушан в польском суде, КГС ВС указал, что иностранный суд инициировал эту процедуру, однако она не состоялась именно из-за действий матери. При этом КГС ВС подчеркнул, что сторона не может получать привилегированное положение вследствие недобросовестного поведения. Таким образом, вывод об отказе в признании решения только из-за факта невыслушивания ребенка был признан КГС ВС преждевременным, поскольку суды не оценили, предпринял ли иностранный суд все возможные меры.

Судебное решение об определении места проживания ребенка по сути является решением о признании, а по содержанию – решением неимущественного характера. Учитывая отсутствие в судебном решении обязанности совершения действий должником (тем из родителей, с которым фактически проживает ребенок), такое решение не подлежит принудительному исполнению.

С учетом изложенного решение районного суда для столичного г. Варшава от 9 августа 2023 года в части осуществления родительских прав в отношении несовершеннолетней, родившейся 28 октября 2016 года, является решением иностранного суда неимущественного характера, не подлежащим принудительному исполнению, и с учетом положений ст. 48 Договора о правовой помощи 1994 года признается на территории Украины без проведения процедуры признания.

КГС ВС также обратил внимание, что в ст. 48 Договора между Украиной и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 1994 года договаривающиеся государства согласились, что судебные решения по семейным делам неимущественного характера признаются на территории обеих государств без применения процедуры признания.

В ст. 471 ГПК Украины определено, что решение иностранного суда, не подлежащее принудительному исполнению, признается в Украине, если его признание предусмотрено международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, или на основе принципа взаимности.

Таким образом, КГС указал, что при рассмотрении вопроса о признании иностранного решения национальный суд не уполномочен пересматривать дело по сути или заново оценивать, соответствует ли это решение наилучшим интересам ребенка, поскольку такую оценку уже дал суд, вынесший решение по существу. Хотя изменение обстоятельств (например, длительное проживание в другой среде) может учитываться в исключительных случаях, это не дает права на полный пересмотр иностранного решения.

Что касается взыскания судебных расходов, КГС ВС указал, что апелляционный суд надлежащим образом не проверил доводы заявителя о том, что он фактически не получил деньги. Заявитель утверждал, что ходатайство матери о внесении средств на депозит суда в Республике Польша было возвращено ей на доработку, а следовательно вывод о добровольном исполнении решения суда должницей не был должным образом подтвержден доказательствами.

Постановление КГС ВС от 29 апреля 2026 года № 522/9011/25 (производство № 61-1434св26).

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