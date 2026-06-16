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Как зарегистрировать общественное объединение без ошибок: полезные советы

20:11, 16 июня 2026
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Перед подачей документов стоит проверить правильность заполнения заявления, соответствие сведений во всех документах и наличие необходимых подписей уполномоченных лиц.
Как зарегистрировать общественное объединение без ошибок: полезные советы
Фото: depositphotos
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Порядок государственной регистрации общественных объединений определен Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» № 755-IV от 15.05.2003. Об этом напомнило Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

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Создание общественной организации или внесение изменений в сведения об уже зарегистрированном общественном объединении требует внимательности при подготовке документов. Именно незначительные на первый взгляд ошибки часто становятся причиной отказа в проведении регистрационных действий.

Перед подачей документов стоит проверить правильность заполнения заявления, соответствие сведений во всех документах и наличие необходимых подписей уполномоченных лиц.

Особое внимание следует обратить на определение заявителя. Подавать документы для проведения государственной регистрации могут только лица, имеющие соответствующие полномочия.

В случае внесения изменений в сведения об общественном объединении необходимо убедиться, что поданные документы соответствуют требованиям законодательства и содержат актуальную информацию.

Наиболее распространенными основаниями для отказа в государственной регистрации являются подача документов не в полном объеме, несоответствие сведений в заявлении и документах, а также нарушение требований к их оформлению.

В соответствии со статьей 36 Закона № 755-IV, в случае отказа в государственной регистрации административный сбор не возвращается. Вместе с тем, если в течение одного месяца со дня принятия решения об отказе заявитель повторно подает документы для получения той же административной услуги, административный сбор повторно не взимается.

Также административный сбор не взимается за проведение государственной регистрации изменений, связанных с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины или переименованием объектов топонимики.

Таким образом, тщательная подготовка документов и предварительная консультация со специалистами помогут избежать лишних затрат времени и успешно пройти процедуру государственной регистрации общественного объединения.

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