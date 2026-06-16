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В «Дії» началось голосование за новый штамп ко Дню Независимости — фото эскизов и как проголосовать

14:30, 16 июня 2026
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Пользователи приложения могут проголосовать за один из семи вариантов почтовой марки, посвященной ожиданию и возвращению домой.
В «Дії» началось голосование за новый штамп ко Дню Независимости — фото эскизов и как проголосовать
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В приложении «Дія» пользователям предлагают выбрать новую почтовую марку ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщили в сервисе.

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Нынешняя марка посвящена тем, кого ждут дома: пленным, пропавшим без вести и их семьям. Она символизирует ежедневное ожидание новостей, звонка или долгожданной встречи.

Голосование продлится с 15 по 24 июня. Украинцам предлагают выбрать один из семи эскизов в рамках конкурса «Мы ждем!», который станет основой новой почтовой марки ко Дню Независимости.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо:

  • открыть приложение «Дія»;
  • перейти в раздел «Опросы»;
  • выбрать голосование за почтовую марку ко Дню Независимости;
  • просмотреть эскизы и отдать свой голос за один из вариантов.

Организаторы призывают принять участие в голосовании, чтобы выбрать марку, которая передаст истории ожидания, надежды и возвращения домой.

Результаты голосования останутся скрытыми до момента объявления победившего эскиза.

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Украина День Независимости Дия

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