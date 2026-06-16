В «Дії» началось голосование за новый штамп ко Дню Независимости — фото эскизов и как проголосовать
В приложении «Дія» пользователям предлагают выбрать новую почтовую марку ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщили в сервисе.
Нынешняя марка посвящена тем, кого ждут дома: пленным, пропавшим без вести и их семьям. Она символизирует ежедневное ожидание новостей, звонка или долгожданной встречи.
Голосование продлится с 15 по 24 июня. Украинцам предлагают выбрать один из семи эскизов в рамках конкурса «Мы ждем!», который станет основой новой почтовой марки ко Дню Независимости.
Чтобы принять участие в голосовании, необходимо:
- открыть приложение «Дія»;
- перейти в раздел «Опросы»;
- выбрать голосование за почтовую марку ко Дню Независимости;
- просмотреть эскизы и отдать свой голос за один из вариантов.
Организаторы призывают принять участие в голосовании, чтобы выбрать марку, которая передаст истории ожидания, надежды и возвращения домой.
Результаты голосования останутся скрытыми до момента объявления победившего эскиза.
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