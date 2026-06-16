В «Дії» началось голосование за новый штамп ко Дню Независимости — фото эскизов и как проголосовать

Пользователи приложения могут проголосовать за один из семи вариантов почтовой марки, посвященной ожиданию и возвращению домой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Дія» пользователям предлагают выбрать новую почтовую марку ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщили в сервисе.

Нынешняя марка посвящена тем, кого ждут дома: пленным, пропавшим без вести и их семьям. Она символизирует ежедневное ожидание новостей, звонка или долгожданной встречи.

Голосование продлится с 15 по 24 июня. Украинцам предлагают выбрать один из семи эскизов в рамках конкурса «Мы ждем!», который станет основой новой почтовой марки ко Дню Независимости.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо:

открыть приложение «Дія»;

перейти в раздел «Опросы»;

выбрать голосование за почтовую марку ко Дню Независимости;

просмотреть эскизы и отдать свой голос за один из вариантов.

Организаторы призывают принять участие в голосовании, чтобы выбрать марку, которая передаст истории ожидания, надежды и возвращения домой.

Результаты голосования останутся скрытыми до момента объявления победившего эскиза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.