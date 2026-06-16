Суд признал юридическую силу заявлений в Резерв+: иск о штрафе ТЦК в 17 тысяч гривен отклонили

Суд подтвердил юридическую значимость действий, которые граждане совершают через электронный кабинет в приложении Резерв+.

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Черкасский районный суд Черкасской области отказал в удовлетворении иска мужчины, который оспаривал штраф территориального центра комплектования за нарушение правил воинского учета и неприбытие по повестке.

Как следует из материалов дела, 25 мая суд рассмотрел административный иск об отмене постановления начальника ТЦК, которым истец был привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП и оштрафован на 17 000 гривен.

Истец настаивал, что повестку не получал, а следовательно, отсутствуют доказательства правонарушения. Его представитель также отмечал, что сам факт вынесения постановления не подтверждает вину, а ТЦК не предоставил суду материалов административного дела.

В то же время представитель ответчика пояснил, что постановление было сформировано через электронный сервис «Резерв+» после того, как сам истец подал через приложение заявление о признании нарушения и согласие на рассмотрение дела без его участия. В заявлении мужчина подтвердил, что не прибыл по повестке в ТЦК и согласен на привлечение к административной ответственности.

Суд установил, что 13 апреля истец действительно подал соответствующее заявление через электронный кабинет в приложении «Резерв+» в порядке, предусмотренном ст. 279-9 КУоАП. Доступ к кабинету осуществляется после электронной идентификации, а подача такого заявления имеет юридические последствия.

Ключевым доказательством по делу стало именно электронное заявление, в котором истец фактически признал нарушение правил воинского учета. Доказательств того, что документ был сформирован без его воли или третьими лицами, суду не предоставили.

Суд также отклонил доводы об отсутствии бумажных материалов дела, отметив, что законодательство позволяет не составлять протокол в случаях, если лицо самостоятельно подало заявление о признании нарушения через электронный кабинет.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что постановление ТЦК было вынесено в пределах полномочий и с соблюдением требований закона, а следовательно, оснований для его отмены нет. В удовлетворении иска отказано полностью.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке и пока не вступило в законную силу.

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