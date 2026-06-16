Суд визнав юридичну силу заяв у Резерв+: позов про штраф ТЦК у 17 тисяч гривень відхилили

Суд підтвердив юридичну значимість дій, які громадяни вчиняють через електронний кабінет у застосунку Резерв+.

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Черкаський районний суд Черкаської області відмовив у задоволенні позову чоловіка, який оскаржував штраф територіального центру комплектування за порушення правил військового обліку та неприбуття за повісткою.

Як випливає з матеріалів справи, 25 травня суд розглянув адміністративний позов щодо скасування постанови начальника ТЦК, якою позивача було притягнуто до відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП та оштрафовано на 17 000 гривень.

Позивач наполягав, що повістку не отримував, а тому відсутні докази правопорушення. Його представник також зазначав, що сам факт винесення постанови не підтверджує вину, а ТЦК не надав суду матеріалів адміністративної справи.

Водночас представник відповідача пояснив, що постанова була сформована через електронний сервіс «Резерв+» після того, як сам позивач подав через застосунок заяву про визнання порушення та згоду на розгляд справи без його участі. У заяві чоловік підтвердив, що не прибув за повісткою до ТЦК та погоджується на притягнення до адміністративної відповідальності.

Суд встановив, що 13 квітня позивач дійсно подав відповідну заяву через електронний кабінет у застосунку «Резерв+» у порядку, передбаченому ст. 279-9 КУпАП. Доступ до кабінету здійснюється після електронної ідентифікації, а подання такої заяви має юридичні наслідки.

Ключовим доказом у справі стала саме електронна заява, у якій позивач фактично визнав порушення правил військового обліку. Доказів того, що документ був сформований без його волі або третіми особами, суду не надали.

Суд також відхилив доводи про відсутність паперових матеріалів справи, зазначивши, що законодавство дозволяє не складати протокол у випадках, якщо особа самостійно подала заяву про визнання порушення через електронний кабінет.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, що постанова ТЦК була винесена у межах повноважень та з дотриманням вимог закону, а тому підстав для її скасування немає. У задоволенні позову відмовлено повністю.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та наразі не набрало законної сили.

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