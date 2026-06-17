Роздрібний продаж пива та слабоалкогольних напоїв: які ліцензії потрібні продавцю

Для роздрібної торгівлі як пивом, так і слабоалкогольними напоями суб’єкт господарювання повинен мати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

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Суб’єкти господарювання, які планують реалізовувати пиво або слабоалкогольні напої, часто запитують: чи необхідно отримувати окремі ліцензії для кожного виду продукції та які вимоги діють до місця торгівлі. Головне управління ДПС у Київській області підкреслює, що відповідь на це питання важлива як для новоствореного бізнесу, так і для суб’єктів господарювання, які розширюють асортимент алкогольної продукції.

Відповідно до пункту 79 частини першої статті 1 Закону України від 18 червня 2024 року №3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі- Закон № 3817-ІХ) слабоалкогольним вважається алкогольний напій із вмістом етилового спирту понад 0,5 відсотка об’ємних одиниць, але не більше 8,5 відсотка. Водночас пиво законодавство визначає окремою категорією алкогольних напоїв, яка має власні технологічні особливості виробництва та класифікується за окремим кодом УКТ ЗЕД. Таким чином, пиво та слабоалкогольні напої належать до алкогольних напоїв, проте є різними товарними групами.

Для роздрібної торгівлі як пивом, так і слабоалкогольними напоями суб’єкт господарювання повинен мати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Таку вимогу встановлено частиною сьомою статті 16 Закону № 3817-ІХ. При цьому законодавство не передбачає отримання окремих ліцензій для пива та слабоалкогольних напоїв. Одна ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями дає можливість реалізовувати весь перелік алкогольної продукції, на яку поширюється дія цієї ліцензії.

«Разом із тим бізнесу варто враховувати вимоги до місця торгівлі. Відповідно до пункту 51 частини першої статті 1 Закону № 3817-ІХ роздрібна торгівля алкогольними напоями, крім пива, сидру та перрі без додавання спирту, може здійснюватися лише у приміщеннях із торговельною площею не менше 20 квадратних метрів. Отже, для реалізації пива закон не встановлює мінімальної площі торговельного об’єкта, тоді як для продажу більшості інших алкогольних напоїв, у тому числі слабоалкогольних, така вимога є обов’язковою.

Отже, у 2026 році для роздрібного продажу пива та слабоалкогольних напоїв достатньо однієї ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, проте при реалізації слабоалкогольної продукції необхідно дотримуватися встановлених законом вимог до місця торгівлі», - додали у податковій.

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