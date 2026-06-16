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ВККС повідомила про наявність чотирьох вакантних посад

13:54, 16 червня 2026
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Оголошено добір на вакантні посади у секретаріаті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
ВККС повідомила про наявність чотирьох вакантних посад
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Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомив про наявність вакантних посад.

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Серед яких:

  • Начальник відділу з питань проведення перевірок департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії.
  • Заступник начальника відділу господарського та транспортного забезпечення секретаріату Комісії.
  • Головний спеціаліст відділу з питань проведення перевірок департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії.
  • Провідний спеціаліст видавничої діяльності та літературного редагування секретаріату Комісії.

У ВККС нагадали, що призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог частини пʼятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково, до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

«Особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно до 26 червня 2026 року надіслати на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме (приклад форми). У темі листа необхідно зазначити прізвище та назву вакансії, на яку претендує кандидат.

За результатами опрацювання резюме ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду», - додали у Комісії.

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ВККС

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