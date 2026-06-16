Які документи необхідно подати для початку процедури припинення діяльності профспілкової організації

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію приймається з'їздом, загальними зборами відповідно до статуту профспілки, яке має містити низку відомостей.

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Діяльність профспілкової організації може бути припинена шляхом саморозпуску (ліквідації), реорганізації за рішенням її членів відповідно до статуту або за рішенням суду про заборону діяльності профспілкової організації. Про це нагадало Управління державної реєстрації Хмельницького МРУ Мін'юсту.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх об'єднання можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається з'їздом (конференцією), загальними зборами відповідно до статуту профспілки, яке має містити відомості про:

- прийняте рішення про припинення діяльності та яким способом (реорганізація, ліквідація);

- обрання персонального складу комісії з припинення або ліквідатора (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса місцезнаходження комісії (ліквідатора));

- порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;

- прийняте рішення щодо використання майна та коштів, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі (відповідно до статуту).

Документи подаються протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для відмови у державній реєстрації не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дати подання документів.

Для надання такої послуги необхідно звернутися до Центрів надання адміністративних послуг або до Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

У разі прийняття рішення про державну реєстрацію рішення про припинення профспілкової організації, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, буде внесено відповідний запис в результаті чого видається рішення про державну реєстрацію.

У разі відмови у державній реєстрації рішення про припинення документи повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації рішення про припинення, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.

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