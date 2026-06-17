Жінці на 10 років заборонили утримувати тварин після виявлення десятків випадків жорстокого поводження

Суд заборонив жінці утримувати будь-яких тварин протягом 10 років після того, як у її будинку виявили котів і курей, які страждали від хвороб, голоду та неналежних умов утримання.

Фото: RSPCA

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У Великій Британії 70-річній Анік Секстон із Вест-Парлі, графство Дорсет, заборонили утримувати будь-яких тварин протягом 10 років після того, як тварин, які перебували під її опікою, знайшли хворими та занедбаними у непридатних умовах, передає BBC.

Жінку визнали винною за п’ятьма епізодами заподіяння непотрібних страждань курям і котам через неналежний догляд після судового переслідування, ініційованого Королівським товариством захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA).

Благодійна організація вперше відвідала її будинок у 2020 році після повідомлень про можливі порушення. Представники RSPCA заявили, що намагалися переконати Секстон покращити умови утримання тварин, однак через рік не побачили жодних змін.

Суд оштрафував жінку на 8 тисяч фунтів стерлінгів, зобов’язав сплатити 71 720,28 фунта судових витрат та заборонив їй оскаржувати заборону на утримання тварин протягом шести років.

Під час повторного візиту до її помешкання у вересні 2021 року інспектори виявили численні факти жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, котів утримували у тісних клітках, а кури страждали від численних захворювань.

У 13 курей виявили пододерматит («джмелину лапу») — болісну бактеріальну інфекцію на підошвах лап, а також респіраторні захворювання, зараження кліщами та інші хвороби, яких можна було уникнути.

За даними RSPCA, причинами цих захворювань стали неналежні умови утримання, відсутність підстилки та ненадання необхідного лікування.

Також було виявлено двох котів у клітках без доступу до їжі та чистої води. Обидві тварини були виснажені та страждали від тяжких стоматологічних захворювань.

Окремо інспектори знайшли кошеня зі зламаним хребтом, повним паралічем задніх кінцівок та інфікованими ранами на задніх лапах.

Ветеринар дійшов висновку, що тварина зазнавала сильного безперервного болю, після чого кошеня приспали.

Після винесення вироку 1 червня в Коронному суді Борнмута інспектор RSPCA Патрік Бейлі заявив, що це було масштабне розслідування, яке стосувалося великої кількості тварин.

«До початку судового процесу ми з колегами неодноразово відвідували пані Секстон і витратили багато часу, намагаючись навчити та переконати її покращити умови утримання тварин», — сказав він.

За словами інспектора, було боляче бачити таку кількість тварин у маленьких, брудних і непридатних для життя приміщеннях.

«Ми довго розмовляли, пропонували допомогу, практичні поради та рекомендації, видавали приписи щодо усунення порушень і попередження з вимогою внести зміни. Однак суттєвого покращення добробуту тварин ми так і не побачили, тому довелося вживати заходів», — додав Бейлі.

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