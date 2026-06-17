  1. У світі

Жінці на 10 років заборонили утримувати тварин після виявлення десятків випадків жорстокого поводження

07:00, 17 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд заборонив жінці утримувати будь-яких тварин протягом 10 років після того, як у її будинку виявили котів і курей, які страждали від хвороб, голоду та неналежних умов утримання.
Жінці на 10 років заборонили утримувати тварин після виявлення десятків випадків жорстокого поводження
Фото: RSPCA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії 70-річній Анік Секстон із Вест-Парлі, графство Дорсет, заборонили утримувати будь-яких тварин протягом 10 років після того, як тварин, які перебували під її опікою, знайшли хворими та занедбаними у непридатних умовах, передає BBC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Жінку визнали винною за п’ятьма епізодами заподіяння непотрібних страждань курям і котам через неналежний догляд після судового переслідування, ініційованого Королівським товариством захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA).

Благодійна організація вперше відвідала її будинок у 2020 році після повідомлень про можливі порушення. Представники RSPCA заявили, що намагалися переконати Секстон покращити умови утримання тварин, однак через рік не побачили жодних змін.

Суд оштрафував жінку на 8 тисяч фунтів стерлінгів, зобов’язав сплатити 71 720,28 фунта судових витрат та заборонив їй оскаржувати заборону на утримання тварин протягом шести років.

Під час повторного візиту до її помешкання у вересні 2021 року інспектори виявили численні факти жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, котів утримували у тісних клітках, а кури страждали від численних захворювань.

У 13 курей виявили пододерматит («джмелину лапу») — болісну бактеріальну інфекцію на підошвах лап, а також респіраторні захворювання, зараження кліщами та інші хвороби, яких можна було уникнути.

За даними RSPCA, причинами цих захворювань стали неналежні умови утримання, відсутність підстилки та ненадання необхідного лікування.

Також було виявлено двох котів у клітках без доступу до їжі та чистої води. Обидві тварини були виснажені та страждали від тяжких стоматологічних захворювань.

Окремо інспектори знайшли кошеня зі зламаним хребтом, повним паралічем задніх кінцівок та інфікованими ранами на задніх лапах.

Ветеринар дійшов висновку, що тварина зазнавала сильного безперервного болю, після чого кошеня приспали.

Після винесення вироку 1 червня в Коронному суді Борнмута інспектор RSPCA Патрік Бейлі заявив, що це було масштабне розслідування, яке стосувалося великої кількості тварин.

«До початку судового процесу ми з колегами неодноразово відвідували пані Секстон і витратили багато часу, намагаючись навчити та переконати її покращити умови утримання тварин», — сказав він.

За словами інспектора, було боляче бачити таку кількість тварин у маленьких, брудних і непридатних для життя приміщеннях.

«Ми довго розмовляли, пропонували допомогу, практичні поради та рекомендації, видавали приписи щодо усунення порушень і попередження з вимогою внести зміни. Однак суттєвого покращення добробуту тварин ми так і не побачили, тому довелося вживати заходів», — додав Бейлі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд тварини Велика Британія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС погодився, що саме британський суд визначає місце проживання дитини, яка два роки проживає у Великій Британії

Якщо дитина фактично проживає та інтегрована в іншій державі, саме суд цієї держави має юрисдикцію вирішувати питання її проживання та контактів з батьками.

Керівників і заступників можуть звільняти за особисте використання службового майна — позиція Верховного Суду

Працівник використовував службовий автомобіль не за призначенням — Верховний Суд оцінив, чи є це підставою для звільнення.

ВРП залишила в силі попередження судді ВАКС Віктору Маслову за неконкретизовану заборону на спілкування

ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення на суддю ВАКС Віктора Маслова.

Голову райсуду Полтави Наталію Крючко звільнили за позапроцесуальне спілкування з низкою осіб щодо «потрібних» рішень в справах

ВРП підтримала висновки Дисциплінарної палати та ухвалила рішення про звільнення судді Наталію Крючко.

ВРП відмовила у звільненні судді Ольги Крутової, попри висновок ВККС про невідповідність посаді

Вища рада правосуддя відмовила у звільненні Ольги Крутової з посади судді Арцизького районного суду Одеської області.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]