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«Вагітність на замовлення»: у Харкові затримали лікарку за організацію фіктивного звільнення від служби

13:36, 16 червня 2026
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За даними слідства, медикиня за 2,5 тисячі доларів пропонувала оформлення неіснуючої вагітності для висновку ВЛК про непридатність до служби.
«Вагітність на замовлення»: у Харкові затримали лікарку за організацію фіктивного звільнення від служби
Фото: npu.gov.ua
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У Харкові правоохоронці викрили схему, до якої, за даними слідства, причетна лікарка-гінеколог одного з військових медичних закладів міста.

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Як встановили в Нацполіції, до лікарки звернулася військовослужбовиця контрактної служби з підозрою на вагітність. Після проведеного обстеження лікарка вагітність не підтвердила, однак запропонувала оформити її документально для подальшого звільнення жінки з військової служби.

За задумом фігурантки, у медичних документах мали зафіксувати неіснуючу вагітність, що дозволило б отримати висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби та розірвати контракт. Для цього військовослужбовиця мала пройти низку формальних обстежень для створення медичної історії вагітності. Лікарка заявила, що бере на себе організацію оформлення висновків ВЛК, оскільки входить до її складу.

Вартість «послуги» спочатку становила 3 тисячі доларів, згодом її зменшили до 2,5 тисячі доларів.

Для реалізації схеми жінку направили на ультразвукове дослідження до приватного медзакладу, де був виданий протокол із зазначенням неіснуючої вагітності строком 6–7 тижнів. Також інша лікарка безпідставно поставила військовослужбовицю на спеціальний облік в іншому медичному закладі.

Лікарку затримали одразу після отримання коштів. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

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військові Харків ВЛК військова служба

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