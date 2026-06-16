ЄС та Україна відкрили перший кластер переговорів про вступ: які вимоги має виконати Україна

Україна офіційно розпочала найскладніший етап інтеграції — роботу над Кластером 1, який охоплює правосуддя, антикорупцію та демократичні інститути.

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Під час другої Міжурядової конференції у Люксембурзі, що відбулася 15 червня Україна та Європейський Союз офіційно відкрили Кластер 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals). Це рішення стало логічним завершенням двостороннього скринінгу законодавства, що тривав до жовтня 2025 року.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала цей момент «величезним кроком уперед», підкресливши, що Україна виконала свою частину роботи в умовах війни. Для України це означає перехід від статусу кандидата до безпосереднього опрацювання правового поля (acquis), яке має стати ідентичним європейському до моменту вступу.

Структура Кластера 1 та Дорожня карта реформ

Кластер «Основи процесу» є основним етапом переговорів про вступ до ЄС. До нього входять сфери, які Брюссель вважає головними для членства:

судова система та основоположні права,

юстиція, свобода і безпека,

державні закупівлі,

статистика,

фінансовий контроль,

функціонування демократичних інститутів і реформа державного управління.

Особливістю цього кластера є принцип «First open, last closed», тобто цей кластер відкривається першим і закривається останнім. Це означає, що переговори щодо нього розпочинаються на початку вступного процесу і завершуються лише наприкінці. Саме прогрес у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та реформ державного управління значною мірою визначатиме темпи просування України до членства в ЄС.

529 кроків до мети: основні напрямки реформ

Україна вже сформувала Дорожню карту з питань верховенства права, яка містить 124 стратегічних результати та 529 конкретних заходів із чіткими дедлайнами до кінця 2027 року.

Судова система: до кінця 2026 року планується заповнити не менше 70% вакансій у судах на прозорих конкурсах за участю Громадської ради доброчесності. Також передбачено повну цифровізацію судів до 2027 року.

У межах першого переговорного кластера питанню дисциплінарної відповідальності суддів приділено значну увагу як одному з ключових елементів реформи правосуддя.

Згідно з Дорожньою картою верховенства права та переговорною позицією ЄС, основними заходами у цій сфері є встановлення чітких строків для розгляду дисциплінарних проваджень — від 6 до 12 місяців та необхідність вдосконалення самої дисциплінарної бази

Антикорупція: ЄС вимагає реальних вироків у справах топ-корупції. Європейський Союз очікує від України збільшення щонайменше на 10% частки виконаних рішень у справах проти держави порівняно з періодом 2022–2024 років. А серед технічних умов — надання САП автономного права на міжнародне співробітництво та створення для НАБУ власної системи перехоплення комунікацій до кінця 2026 року.

Реформа правоохоронного сектору та безпеки: трансформація СБУ в орган контррозвідки та кіберзахисту з передачею функцій розслідування економічних злочинів іншим органам

Проведення комплексної реформи Державного бюро розслідувань за участю міжнародних експертів.

Посилення боротьби з організованою злочинністю, торгівлею людьми, кіберзлочинністю та незаконним обігом зброї.

Реформа державного управління: повернення конкурсів на держслужбу на основі заслуг та прозорості, а також завершення реформи системи оплати праці державних службовців.

Повне узгодження законодавства про публічні закупівлі з ЄС, включаючи сфери оборони, енергетики та концесій, та забезпечення їх прозорості.

Забезпечення макрофінансової стабільності, боротьба з неформальною економікою.

Медіа та демократія: Євросоюз закликає до посилення прозорості партійного фінансування та поступового відходу від формату «Єдиного телемарафону» для забезпечення інформаційного різноманіття.

Під час міжурядової конференції Україна підтвердила готовність імплементувати право Європейського Союзу (acquis) у чинній редакції без запиту на спеціальні умови, винятки чи перехідні періоди в межах Кластера 1. Такий підхід означає, що переговори щодо цього напряму вестимуться на загальних для всіх держав-кандидатів умовах.

Наступні етапи переговорного процесу

Відкриття Кластера 1 запускає практичний етап переговорного процесу щодо членства України в ЄС. Україна вже отримала перелік бенчмарків, виконання яких буде необхідним для подальшого просування в переговорах.

Серед найближчих кроків секторальна інтеграція. Україна планує просуватися до участі в окремих програмах і політиках ЄС паралельно з виконанням реформ.

Уряд розраховує на початок переговорів за іншими напрямами, зокрема щодо внутрішнього ринку та «зеленої» трансформації, вже влітку 2026 року.

Європейська комісія здійснюватиме регулярну оцінку виконання дорожніх карт. Темпи переговорного процесу безпосередньо залежатимуть від результатів реалізації взятих Україною зобов’язань.

Про те які кроки вже виконала Україна за перший рік реалізації Дорожньої карти верховенства права Україна читайте в матеріалі «Судово-юридичної газети» 77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Відкриття Кластера 1 переводить процес євроінтеграції з етапу політичних декларацій до практичної реалізації реформ. Йдеться насамперед про зміни у сфері верховенства права, функціонування державних інституцій, боротьби з корупцією та підвищення ефективності державного управління. Прогрес у виконанні вимог Кластера 1 надалі враховуватиметься під час оцінки ключових законодавчих та інституційних змін, від яких залежатиме подальше просування України на шляху до членства в ЄС.

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