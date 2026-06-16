ЕС и Украина открыли первый кластер переговоров о вступлении: какие требования должна выполнить Украина

Украина официально начала самый сложный этап интеграции — работу над Кластером 1, который охватывает правосудие, антикоррупцию и демократические институты.

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В ходе второй Межправительственной конференции в Люксембурге, состоявшейся 15 июня, Украина и Европейский Союз официально открыли Кластер 1 «Основы процесса вступления в ЕС» (Fundamentals). Это решение стало логичным завершением двустороннего скрининга законодательства, продолжавшегося до октября 2025 года.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот момент «огромным шагом вперед», подчеркнув, что Украина выполнила свою часть работы в условиях войны. Для Украины это означает переход от статуса кандидата к непосредственной проработке правового поля (acquis), которое должно стать идентичным европейскому к моменту вступления.

Структура Кластера 1 и Дорожная карта реформ

Кластер «Основы процесса» является основным этапом переговоров о вступлении в ЕС. В него входят сферы, которые Брюссель считает главными для членства:

судебная система и основополагающие права,

юстиция, свобода и безопасность,

государственные закупки,

статистика,

финансовый контроль,

функционирование демократических институтов и реформа государственного управления.

Особенностью этого кластера является принцип «First open, last closed», то есть этот кластер открывается первым и закрывается последним. Это означает, что переговоры по нему начинаются в начале вступительного процесса и завершаются только в самом конце. Именно прогресс в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и реформ государственного управления в значительной степени будет определять темпы продвижения Украины к членству в ЕС.

529 шагов к цели: основные направления реформ

Украина уже сформировала Дорожную карту по вопросам верховенства права, которая содержит 124 стратегических результата и 529 конкретных мероприятий с четкими дедлайнами до конца 2027 года.

Судебная система: до конца 2026 года планируется заполнить не менее 70% вакансий в судах на прозрачных конкурсах с участием Общественного совета добропорядочности. Также предусмотрена полная цифровизация судов до 2027 года. В рамках первого переговорного кластера вопросу дисциплинарной ответственности судей уделено значительное внимание как одному из ключевых элементов реформы правосудия. Согласно Дорожной карте верховенства права и переговорной позиции ЕС, основными мерами в этой сфере являются установление четких сроков для рассмотрения дисциплинарных производств — от 6 до 12 месяцев, и необходимость совершенствования самой дисциплинарной базы.

Антикоррупция: ЕС требует реальных приговоров по делам топ-коррупции. Европейский Союз ожидает от Украины увеличения минимум на 10% доли исполненных решений по делам против государства по сравнению с периодом 2022–2024 годов. А среди технических условий — предоставление САП автономного права на международное сотрудничество и создание для НАБУ собственной системы перехвата коммуникаций до конца 2026 года.

Реформа правоохранительного сектора и безопасности: трансформация СБУ в орган контрразведки и киберзащиты с передачей функций расследования экономических преступлений другим органам. Проведение комплексной реформы Государственного бюро расследований с участием международных экспертов. Усиление борьбы с организованной преступностью, торговлей людьми, киберпреступностью и незаконным оборотом оружия.

Реформа государственного управления: возвращение конкурсов на госслужбу на основе заслуг и прозрачности, а также завершение реформы системы оплаты труда государственных служащих. Полное согласование законодательства о публичных закупках с ЕС, включая сферы обороны, энергетики и концессий, и обеспечение их прозрачности. Обеспечение макрофинансовой стабильности, борьба с неформальной экономикой.

Медиа и демократия: Евросоюз призывает к усилению прозрачности партийного финансирования и постепенному отходу от формата «Единого телемарафона» для обеспечения информационного разнообразия.

Во время межправительственной конференции Украина подтвердила готовность имплементировать право Европейского Союза (acquis) в действующей редакции без запроса на специальные условия, исключения или переходные периоды в рамках Кластера 1. Такой подход означает, что переговоры по этому направлению будут вестись на общих для всех государств-кандидатов условиях.

Следующий этап переговорного процесса

Открытие Кластера 1 запускает практический этап переговорного процесса по членству Украины в ЕС. Украина уже получила перечень бенчмарков, выполнение которых будет необходимо для дальнейшего продвижения в переговорах.

Среди ближайших шагов — секторальная интеграция. Украина планирует продвигаться к участию в отдельных программах и политиках ЕС параллельно с выполнением реформ.

Правительство рассчитывает на начало переговоров по другим направлениям, в частности по внутреннему рынку и «зеленой» трансформации, уже летом 2026 года.

Европейская комиссия будет осуществлять регулярную оценку выполнения дорожных карт. Темпы переговорного процесса будут напрямую зависеть от результатов реализации взятых Украиной обязательств.

О том, какие шаги уже выполнила Украина за первый год реализации Дорожной карты верховенства права, читайте в материале «Судебно-юридической газеты» «77 реформ за год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП».

Открытие Кластера 1 переводит процесс евроинтеграции с этапа политических деклараций к практической реализации реформ. Речь идет прежде всего об изменениях в сфере верховенства права, функционирования государственных институтов, борьбы с коррупцией и повышения эффективности государственного управления. Прогресс в выполнении требований Кластера 1 в дальнейшем будет учитываться при оценке ключевых законодательных и институциональных изменений, от которых будет зависеть дальнейшее продвижение Украины на пути к членству в ЕС.

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