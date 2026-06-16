ВККС: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде

ВККС напомнила, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 15 июня в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности двух кандидатов осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде и одной кандидатки — в Харьковском. Об этом сообщила ВККС.

Якимив Андрей Викторович и Стельмащук Петр Ярославович подтвердили способность осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде.

Относительно Билинской Ольги Владимировны объявлен перерыв в рассмотрении вопроса о подтверждении способности кандидатки осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде.

ВККС напомнила, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 50 кандидатами: 39 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции, 9 — не подтвердили, с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

В Харьковский апелляционный суд 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей.

Всего проведены собеседования с 37 кандидатами: 24 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 6 кандидатов — не подтвердили, с 7 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата проведение квалификационного оценивания приостановлено.

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