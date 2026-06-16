ВККС: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді

ВККС нагадала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 15 червня у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності двох кандидатів здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді та однієї кандидатки – у Харківському. Про це повідомила ВККС.

Якимів Андрій Вікторович та Стельмащук Петро Ярославович підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді.

Щодо Білінської Ольги Володимирівни оголошено перерву у розгляді питання про підтвердження здатності кандидатки здійснювати правосуддя у Харківському апеляційному суді.

ВККС нагадала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 50 кандидатами: 39 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 9 – не підтвердили, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

У Харківський апеляційний суд 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів.

Загалом проведено співбесіди з 37 кандидатами: 24 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 6 кандидатів – не підтвердили, з 7 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

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