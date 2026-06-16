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На Закарпатті 29-річний чоловік помер після перебування у ТЦК – ДБР відкрило кримінальне провадження

11:30, 16 червня 2026
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Слідчі перевіряють можливе перевищення службових повноважень після перебування чоловіка в територіальному центрі комплектування.
На Закарпатті 29-річний чоловік помер після перебування у ТЦК – ДБР відкрило кримінальне провадження
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На Закарпатті ДБР розпочало досудове розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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У ДБР зазначили, що підставою для відкриття кримінального провадження стала інформація, оприлюднена в медіа та соціальних мережах, щодо можливого застосування насильства до чоловіка під час його перебування у ТЦК та СП.

За попередніми даними, перебуваючи у приміщенні центру, чоловік неодноразово скаржився на погіршення стану здоров’я. Його двічі доставляли до медичного закладу.

Після першого медичного огляду лікарі надали допомогу та відпустили пацієнта, після чого його повернули до ТЦК та СП.

Наступного дня чоловіка повторно госпіталізували у критичному стані після раптової зупинки серця. Попри проведені реанімаційні заходи, він помер через кілька днів, не приходячи до тями.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Для встановлення точної причини смерті призначено судові експертизи.

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Закарпаття ДБР ТЦК

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