  1. В Україні

«Оздоровча» вода виявилась маркетингом, а компанії виписали штраф: АМКУ виніс рішення

22:54, 16 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
АМКУ встановив, що поширена інформація могла впливати на рішення споживачів щодо придбання продукції.
«Оздоровча» вода виявилась маркетингом, а компанії виписали штраф: АМКУ виніс рішення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Антимонопольний комітет України визнав порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з боку ТОВ через поширення неправдивої інформації про оздоровчі властивості води.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Питання розглядалося на засіданні АМКУ за результатами перевірки інформації, розміщеної на вебсайті товариства. Комітет встановив, що компанія поширювала відомості про нібито оздоровчий ефект зазначеної води.

Для підтвердження цих тверджень товариство надало низку документів, зокрема звіти ДНП «Укр. НДІ Р та К МОЗ України» та листи медичних працівників. Водночас АМКУ дійшов висновку, що ці матеріали не є належним і достатнім підтвердженням заявлених властивостей продукції.

У Комітеті також зазначили, що наведені на сайті дані про оздоровчий ефект не були предметом відповідних наукових або клінічних досліджень. При цьому достовірність таких тверджень може підтверджуватися лише результатами клінічних випробувань, тоді як листи лікарів не є достатньою доказовою базою.

Відтак, АМКУ також встановив, що поширена інформація могла впливати на рішення споживачів щодо придбання продукції, що створювало для компанії потенційні неправомірні конкурентні переваги на ринку.

За результатами розгляду справи Комітет визнав дії ТОВ порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та наклав штраф.

У Комітеті зазначили, що підприємство погодилося з висновками АМКУ та припинило поширення спірної інформації на своєму вебсайті, що було враховано під час ухвалення рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес АМКУ вода

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Керівників і заступників можуть звільняти за особисте використання службового майна — позиція Верховного Суду

Працівник використовував службовий автомобіль не за призначенням — Верховний Суд оцінив, чи є це підставою для звільнення.

ВРП залишила в силі попередження судді ВАКС Віктору Маслову за неконкретизовану заборону на спілкування

ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення на суддю ВАКС Віктора Маслова.

Голову райсуду Полтави Наталію Крючко звільнили за позапроцесуальне спілкування з низкою осіб щодо «потрібних» рішень в справах

ВРП підтримала висновки Дисциплінарної палати та ухвалила рішення про звільнення судді Наталію Крючко.

ВРП відмовила у звільненні судді Ольги Крутової, попри висновок ВККС про невідповідність посаді

Вища рада правосуддя відмовила у звільненні Ольги Крутової з посади судді Арцизького районного суду Одеської області.

Верховний Суд пояснив, коли ПФУ може скасувати індексацію військової пенсії

Чи може Пенсійний фонд законно припинити виплату індексації після того, як військових виграв суд щодо перерахунку грошового забезпечення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]