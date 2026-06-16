«Оздоровча» вода виявилась маркетингом, а компанії виписали штраф: АМКУ виніс рішення

АМКУ встановив, що поширена інформація могла впливати на рішення споживачів щодо придбання продукції.

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Антимонопольний комітет України визнав порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з боку ТОВ через поширення неправдивої інформації про оздоровчі властивості води.

Питання розглядалося на засіданні АМКУ за результатами перевірки інформації, розміщеної на вебсайті товариства. Комітет встановив, що компанія поширювала відомості про нібито оздоровчий ефект зазначеної води.

Для підтвердження цих тверджень товариство надало низку документів, зокрема звіти ДНП «Укр. НДІ Р та К МОЗ України» та листи медичних працівників. Водночас АМКУ дійшов висновку, що ці матеріали не є належним і достатнім підтвердженням заявлених властивостей продукції.

У Комітеті також зазначили, що наведені на сайті дані про оздоровчий ефект не були предметом відповідних наукових або клінічних досліджень. При цьому достовірність таких тверджень може підтверджуватися лише результатами клінічних випробувань, тоді як листи лікарів не є достатньою доказовою базою.

Відтак, АМКУ також встановив, що поширена інформація могла впливати на рішення споживачів щодо придбання продукції, що створювало для компанії потенційні неправомірні конкурентні переваги на ринку.

За результатами розгляду справи Комітет визнав дії ТОВ порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та наклав штраф.

У Комітеті зазначили, що підприємство погодилося з висновками АМКУ та припинило поширення спірної інформації на своєму вебсайті, що було враховано під час ухвалення рішення.

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