У Мін’юсті нагадали, яку інформацію містить Державний реєстр обтяжень рухомого майна

Державна реєстрація обтяжень рухомого майна проводиться з метою забезпечення виконання зобов’язань, захисту прав юридичних та фізичних осіб щодо рухомого майна.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України нагадало, що державний реєстр обтяжень рухомого майна (далі – Реєстр) – це єдина комп’ютерна база даних, що містить відомості про виникнення, зміну, припинення обтяжень рухомого майна, а також про звернення стягнення на предмет обтяження.

Правовою основою функціонування Реєстру є Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». Порядок ведення Реєстру затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 830.

Державна реєстрація обтяжень рухомого майна проводиться з метою забезпечення виконання зобов’язань, захисту прав юридичних та фізичних осіб щодо рухомого майна, а також надання в їхніх інтересах інформації про наявність чи відсутність обтяжень рухомого майна.

Тож ведення Реєстру має на меті забезпечити захист добросовісних набувачів і кредиторів. Крім того, важливо зазначити, що обтяження рухомого майна, зареєстроване у Реєстрі, має пріоритет над незареєстрованим обтяженням та є публічно відомим фактом. Реєстр дозволяє будь-кому перевірити, чи перебуває рухоме майно (автомобіль, обладнання, товар тощо) під обтяженням.

Відомості про обтяження рухомого майна вносяться до Реєстру на підставі заяви обтяжувача (кредитора) чи уповноваженої ним особи. Заяву можна подавати в електронній формі, а у визначених випадках — у паперовій. У разі подання заяви в паперовій формі обтяжувач пред’являє документ, що посвідчує особу, а якщо уповноважена ним особа діє від імені обтяжувача (фізичної чи юридичної особи), вона додає довіреність чи інший документ, що підтверджує її повноваження.

До Реєстру вносяться такі обтяження рухомого майна:

- застава рухомого майна;

- податкова застава;

- заборона відчуження (за рішенням суду або умовами договору);

- арешт;

- інший тип обтяження.

Суб’єктами, уповноваженими на проведення реєстраційних дій у Реєстрі, є:

- щодо державної реєстрації приватних обтяжень рухомого майна за заявами, поданими в паперовій формі – будь-який нотаріус або його помічник; за заявами в електронній формі – адміністратор Реєстру (ДП «НАІС») та його філії;

- щодо державної реєстрації обтяжень рухомого майна, що є предметом застави за аграрними нотами, – адміністратор Реєстру (ДП «НАІС»);

- щодо державної реєстрації публічних обтяжень рухомого майна – адміністратор Реєстру (ДП «НАІС») та його філії.

У встановлених випадках реєстраторами також визначаються державні або приватні виконавці (під час примусового виконання рішень) та податкові керуючі (при реєстрації податкової застави).

Фізичні та юридичні особи мають право отримати витяг з Реєстру у паперовій або електронній формі. Обидві форми мають однакову юридичну силу.

Витяг підтверджує внесення записів про обтяження або їх відсутність і містить актуальну на дату та час надання витягу інформацію.

Основними критеріями для пошуку відомостей у Реєстрі є:

для фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

для юридичної особи: повне найменування та код ЄДРПОУ;

щодо об’єкта: реєстраційний номер обтяження (якщо він відомий) або серійний номер та дані державного реєстраційного документа рухомого майна (VIN-код транспортного засобу, номер шасі/кузова тощо).

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що Реєстр є важливим інструментом забезпечення правової визначеності у сфері цивільного та господарського права, оскільки надає можливість громадянам та суб’єктам господарювання перевірити наявність обтяжень щодо рухомого майна перед укладенням правочинів, оцінити потенційні ризики та належним чином захистити свої майнові права. Наприклад, перед придбанням транспортного засобу можна перевірити, чи перебуває він у заставі або під іншим обтяженням.

Цей механізм дозволяє уникнути юридичних ризиків та фінансових втрат, забезпечуючи прозорість і безпеку майнового обороту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.