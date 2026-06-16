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ВРП звільнила у відставку п'ятьох суддів

10:36, 16 червня 2026
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Суддю з Одещини та чотирьох суддів з Київщини звільнено у відставку.
ВРП звільнила у відставку п'ятьох суддів
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Вища рада правосуддя задовольнила заяви про відставку та звільнила з посад п’ять суддів.

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Звільнені судді:

  • Наталя Рога — суддя Господарського суду Одеської області;
  • Тарас Андрейчук — суддя Оболонського районного суду міста Києва;
  • Максим Вишняк — суддя Солом’янського районного суду міста Києва;
  • Наталія Петренко — суддя Святошинського районного суду міста Києва;
  • Оксана Рудніченко — суддя Київського апеляційного суду.

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета»,  у доповіді за 2025 рік ВРП наголошує, що нестача суддів переросла у системну кризу. Більшість суддів працюють на межі можливостей, що ускладнює забезпечення своєчасного та якісного правосуддя.

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суддя Одеса звільнення Київська область ВРП

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