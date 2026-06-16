ВРП звільнила у відставку п'ятьох суддів

Суддю з Одещини та чотирьох суддів з Київщини звільнено у відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя задовольнила заяви про відставку та звільнила з посад п’ять суддів.

Звільнені судді:

Наталя Рога — суддя Господарського суду Одеської області;

Тарас Андрейчук — суддя Оболонського районного суду міста Києва;

Максим Вишняк — суддя Солом’янського районного суду міста Києва;

Наталія Петренко — суддя Святошинського районного суду міста Києва;

Оксана Рудніченко — суддя Київського апеляційного суду.

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета», у доповіді за 2025 рік ВРП наголошує, що нестача суддів переросла у системну кризу. Більшість суддів працюють на межі можливостей, що ускладнює забезпечення своєчасного та якісного правосуддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.