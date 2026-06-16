ВСП уволил в отставку пятерых судей
10:36, 16 июня 2026
Судью из Одесской области и четырех судей из Киевщины уволили в отставку.
Высший совет правосудия удовлетворил заявления об отставке и уволил с должностей пять судей.
Уволенные судьи:
- Наталья Рога — судья Хозяйственного суда Одесской области;
- Тарас Андрейчук — судья Оболонского районного суда города Киева;
- Максим Вишняк — судья Соломенского районного суда города Киева;
- Наталья Петренко — судья Святошинского районного суда города Киева;
- Оксана Рудниченко — судья Киевского апелляционного суда.
Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», в докладе за 2025 год ВСП подчеркивает, что нехватка судей переросла в системный кризис. Большинство судей работают на пределе возможностей, что усложняет обеспечение своевременного и качественного правосудия.
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