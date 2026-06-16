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ГНС ввела «зеленый коридор» для ветеранов: как теперь работает приоритетное налоговое обслуживание

17:10, 16 июня 2026
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Обновленная система ГНС предусматривает первоочередное обслуживание в центрах, отдельную телефонную линию и специальный раздел в чат-боте.
ГНС ввела «зеленый коридор» для ветеранов: как теперь работает приоритетное налоговое обслуживание
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В Государственной налоговой службе ввели обновленную систему обслуживания ветеранов и их семей. Она предусматривает отдельные правила взаимодействия, усиленное сопровождение и дополнительные механизмы поддержки при получении налоговых услуг и консультаций.

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Как сообщили в ГНС, отдельный акцент сделан на упрощении и удобстве сервисов для ветеранов. Для сотрудников ГНС определены стандарты коммуникации, алгоритмы оказания помощи и реагирования на проблемные ситуации при обращениях.

Для ветеранов введен принцип «зеленого коридора», который предусматривает:

  • приоритетную запись в электронную очередь;
  • первоочередное обслуживание в Центрах обслуживания плательщиков и в Офисах налоговых консультантов;
  • отдельную телефонную линию Контакт-центра;
  • специальный тематический раздел в чат-боте ГНС.

Отдельное направление работы — поддержка ветеранского предпринимательства и содействие профессиональной адаптации военнослужащих после возвращения к гражданской жизни.

В налоговой службе отмечают, что часть ветеранов уже работает в органах ГНС, а также продолжается расширение их привлечения к государственной службе, в частности в Офисах налоговых консультантов и Центрах обслуживания плательщиков.

С перечнем актуальных вакансий в ГНС можно ознакомиться по соответствующей ссылке на официальном ресурсе службы.

Для информирования ветеранов о возможностях трудоустройства ГНС сотрудничает с Министерством по делам ветеранов Украины и ветеранскими организациями.

В ведомстве подчеркивают, что создание безбарьерной среды, развитие доступных сервисов и расширение возможностей для профессиональной реализации ветеранов является частью системной поддержки защитников Украины.

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