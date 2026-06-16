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Верховный Суд вынес приговор директору лицея за растрату почти 1 млн грн

12:06, 16 июня 2026
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Должностное лицо в сговоре с предпринимателями заключила договоры на поставку оборудования и автомобиля для учебно-практического центра.
Верховный Суд вынес приговор директору лицея за растрату почти 1 млн грн
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Верховный Суд оставил без изменений приговор бывшему директору профессионального лицея в Хмельницкой области, которую осудили за растрату почти 1 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

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В 2021 году должностное лицо в сговоре с предпринимателями заключила договоры на поставку оборудования и автомобиля для учебно-практического центра. Часть имущества, в частности автомобиль, фактически в учебное заведение не поступила, однако она подписывала документы о его якобы получении, что стало основанием для перечисления бюджетных средств.

В результате противоправных действий государству был причинен ущерб на сумму почти 1 млн грн.

Суд признал женщину виновной в растрате чужого имущества и служебном подлоге и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.

Апелляционный суд оставил приговор без изменений, а Верховный Суд подтвердил законность и обоснованность решений судов предыдущих инстанций. Приговор вступил в законную силу.

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