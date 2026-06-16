Военные смогут получать пенсионные права уже после года службы — в Раде хотят отменить требование о 25 годах выслуги

Правительство представило концепцию профессиональной пенсионной системы для военных: право на выплаты предлагается формировать с первого года службы.

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Как ранее сообщалось, правительство представило народным депутатам концепцию обновленной пенсионной системы. Среди основных нововведений — введение профессиональной пенсионной модели для военнослужащих и других работников со специальным статусом.

Сейчас в парламенте отмечают, что система специальных военных пенсий основана на требовании не менее 25 лет выслуги. Для мобилизованных это создает проблему: военный может провести на фронте два или три года, подвергнуться рискам для жизни и здоровья, но не получить права даже на минимальное специальное пенсионное обеспечение.

В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отмечают, что предложенная правительством модель должна изменить этот подход. По замыслу Министерства социальной политики, профессиональная пенсия позволит формировать пенсионные права уже после первого года службы. То есть даже короткий период военного опыта будет учитываться в будущем обеспечении.

Досрочный выход на пенсию и ее повышенный размер планируют обеспечивать за счет дополнительных взносов — ориентировочно от 10% до 16% в зависимости от условий прохождения службы.

В то же время в предложенной модели пока не детализировано, куда именно будут направляться эти накопления, кто их будет администрировать и какие механизмы защиты будут применяться. Отдельно подчеркивается риск потери прозрачности, если средства будут интегрированы в солидарную систему без четкой модели учета. В качестве примера приводится предыдущий опыт отдельных категорий работников, для которых повышенные взносы не привели к гарантированному росту будущих пенсий из-за изменения подходов в системе.

В случае внедрения именно накопительной модели реформа должна предусматривать четкие механизмы администрирования, инвестирования и защиты средств.

Отдельно поднимается вопрос справедливости в отношении участников боевых действий. Сейчас в Украине действует подход, при котором статус участника боевых действий одинаков, несмотря на разный уровень участия в боевых действиях, рисков и нагрузки. В представленной концепции предусматривается сохранение действующего повышения к пенсии для этой категории.

В то же время в контексте реформы поднимается вопрос о необходимости дифференцированного подхода. Речь идет о возможности учета не только факта службы, но и ее условий: продолжительности пребывания в зоне боевых действий, выполнения задач на передовой, уровня риска и последствий для здоровья.

В Раде подчеркивают, что общий подход к реформе предполагает, что профессиональная пенсионная система для мобилизованных должна решить проблему отсутствия пенсионных прав за короткий период службы. В то же время ее эффективность будет зависеть от двух ключевых факторов: защиты накоплений в условиях войны и инфляции, а также обеспечения справедливого распределения между различными категориями военнослужащих.

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