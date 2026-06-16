Результаты НМТ-2026 уже доступны: как посмотреть баллы участникам

Участники, участвовавшие в основных сессиях НМТ в период с 1 по 3 июня включительно, могут узнать свои официальные результаты.

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Участники основных сессий НМТ-2026, которые проходили тестирование с 1 по 3 июня включительно, с сегодняшнего дня могут узнать свои официальные результаты по шкале 100–200 баллов.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества, результаты уже доступны в персональных кабинетах участников. Во вкладке «Результат НМТ-2026» можно сформировать Информационную карточку участника НМТ, необходимую для поступления в учреждения высшего образования Украины. Также доступна загрузка карточек результатов по каждому предмету.

Те участники основных сессий, которые проходили тестирование после 3 июня, получат свои результаты в персональных кабинетах до 3 июля.

В то же время для поступающих, которым необходимо подать результаты в зарубежные учебные заведения, возможность заказать выписку из сведений результатов НМТ (справку с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения) появится сразу после того, как участники всех сессий получат свои результаты.

Для поступления в учреждения высшего образования Украины этот документ не требуется.

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