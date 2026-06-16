Результати НМТ-2026 вже доступні: як переглянути бали учасникам

Учасника, які брали участь в основних сесіях НМТ у період з 1 до 3 червня включно, можуть дізнатися свої офіційні результати.

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Учасники основних сесій НМТ-2026, які проходили тестування з 1 по 3 червня включно, відсьогодні можуть дізнатися свої офіційні результати за шкалою 100–200 балів.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості, результати вже доступні в персональних кабінетах учасників. У вкладці «Результат НМТ-2026» можна сформувати Інформаційну картку учасника НМТ, необхідну для вступу до закладів вищої освіти України. Також доступне завантаження карток результатів з кожного предмета.

Ті учасники основних сесій, які проходили тестування після 3 червня, отримають свої результати в персональних кабінетах до 3 липня.

Водночас для вступників, яким потрібно подати результати до закордонних закладів освіти: можливість замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи) буде одразу після того, як учасники всіх сесій отримають свої результати.

Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа не потрібно.

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