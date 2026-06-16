ЄС висунув ключові умови для України: що означає пакет бенчмарків для реформ у правосудді та економіці

У Люксембурзі стартував ключовий етап переговорів щодо «Основ процесу вступу», Україна прийняла визначені ЄС бенчмарки.

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У Люксембурзі під час другої Міжурядової конференції між Україною та Європейським Союзом офіційно відкрито переговорний Кластер 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals). Про це повідомила служба Віце-прем’єр-міністра України.

Україна також офіційно прийняла бенчмарки — умови, визначені Європейським Союзом для подальшого просування переговорного процесу.

До української делегації увійшли представники Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, НАЗК, Державної служби статистики України та інших органів. Під час відкриття конференції з онлайн-зверненням виступив Президент України Володимир Зеленський.

Кластер 1 є базовим у всьому переговорному процесі щодо вступу до ЄС: його відкривають першим і закривають останнім. Виконання проміжних бенчмарків у межах розділів 23 «Судова влада та фундаментальні права» та 24 «Юстиція, свобода та безпека» є необхідною умовою для тимчасового закриття інших переговорних розділів.

Головний переговірник, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка назвав відкриття Кластера 1 історичним моментом для України та Європейського Союзу.

Україна підтвердила прийняття acquis Європейського Союзу в чинній редакції та зобов’язання враховувати його подальший розвиток до моменту вступу. Також українська сторона заявила, що не просить спеціальних умов, винятків або перехідних періодів у межах Кластера 1. Прогрес у переговорах визначатиметься результатами реформ відповідно до підходу, заснованого на заслугах.

Попри повномасштабну війну, Україна продовжує реалізацію реформ. Для відкриття Кластера 1 уряд затвердив і впроваджує три стратегічні дорожні карти — у сфері верховенства права, реформи державного управління та демократичних інституцій, а також План дій щодо захисту прав національних меншин.

Під час конференції Україна підтвердила продовження реформ у низці сфер, зокрема у:

верховенстві права,

незалежності судової системи,

боротьбі з корупцією, зміцненні антикорупційних інституцій,

функціонуванні демократичних інститутів, державному управлінні,

захисті прав людини,

юстиції, свободі та безпеці,

розвитку ринкової економіки, макрофінансовій стабільності,

прозорості державних закупівель,

статистиці та фінансовому контролі.

За словами Тараса Качки, Кластер 1 є не лише технічним етапом переговорів, а комплексною програмою трансформації держави.

«Ці реформи потрібні насамперед Україні та її громадянам. Вони зміцнюють верховенство права, підвищують якість державного управління, зменшують ризики корупції та недовіри, роблять державу більш передбачуваною для громадян, надійною для партнерів і зрозумілою для бізнесу, що також є важливим в процесі відбудови країни та залучення інвестицій», — наголосив він.

Україна також заявила про намір подавати пропозиції щодо прискореної секторальної інтеграції до окремих політик і програм ЄС.

Підсумовуючи, Тарас Качка підтвердив відданість України виконанню всіх визначених бенчмарків у найкоротші строки та висловив очікування щодо відкриття інших переговорних кластерів.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що попри війну та значні втрати Україна зберігає відданість європейському курсу і продовжує реформи, а досягнутий прогрес свідчить про зрілість її інституцій.

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