ЕС выдвинул ключевые условия для Украины: что означает пакет бенчмарков для реформ в сфере правосудия и экономики

В Люксембурге стартовал ключевой этап переговоров по «Основам процесса вступления», Украина приняла определенные ЕС бенчмарки.

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В Люксембурге во время второй Межправительственной конференции между Украиной и Европейским Союзом официально открыт переговорный Кластер 1 «Основы процесса вступления в ЕС» (Fundamentals). Об этом сообщила служба вице-премьер-министра Украины.

Украина также официально приняла бенчмарки — условия, определенные Европейским Союзом для дальнейшего продвижения переговорного процесса.

В состав украинской делегации вошли представители Верховной Рады Украины, Офиса Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, НАПК, Государственной службы статистики Украины и других органов. Во время открытия конференции с онлайн-обращением выступил Президент Украины Владимир Зеленский.

Кластер 1 является базовым во всем переговорном процессе по вступлению в ЕС: его открывают первым и закрывают последним. Выполнение промежуточных бенчмарков в рамках разделов 23 «Судебная власть и фундаментальные права» и 24 «Юстиция, свобода и безопасность» является необходимым условием для временного закрытия других переговорных разделов.

Главный переговорщик, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка назвал открытие Кластера 1 историческим моментом для Украины и Европейского Союза.

Украина подтвердила принятие acquis Европейского Союза в действующей редакции и обязательство учитывать его дальнейшее развитие до момента вступления. Также украинская сторона заявила, что не просит специальных условий, исключений или переходных периодов в рамках Кластера 1. Прогресс в переговорах будет определяться результатами реформ в соответствии с подходом, основанным на заслугах.

Несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает реализацию реформ. Для открытия Кластера 1 правительство утвердило и внедряет три стратегические дорожные карты — в сфере верховенства права, реформы государственного управления и демократических институтов, а также План действий по защите прав национальных меньшинств.

Во время конференции Украина подтвердила продолжение реформ в ряде сфер, в частности в:

верховенстве права,

независимости судебной системы,

борьбе с коррупцией, укреплении антикоррупционных институтов,

функционировании демократических институтов, государственном управлении,

защите прав человека,

юстиции, свободе и безопасности,

развитии рыночной экономики, макрофинансовой стабильности,

прозрачности государственных закупок,

статистике и финансовом контроле.

По словам Тараса Качки, Кластер 1 является не только техническим этапом переговоров, но и комплексной программой трансформации государства.

«Эти реформы нужны прежде всего Украине и ее гражданам. Они укрепляют верховенство права, повышают качество государственного управления, снижают риски коррупции и недоверия, делают государство более предсказуемым для граждан, надежным для партнеров и понятным для бизнеса, что также важно в процессе восстановления страны и привлечения инвестиций», — подчеркнул он.

Украина также заявила о намерении подавать предложения по ускоренной секторальной интеграции в отдельные политики и программы ЕС.

Подводя итоги, Тарас Качка подтвердил приверженность Украины выполнению всех определенных бенчмарков в кратчайшие сроки и выразил ожидания относительно открытия других переговорных кластеров.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что, несмотря на войну и значительные потери, Украина сохраняет приверженность европейскому курсу и продолжает реформы, а достигнутый прогресс свидетельствует о зрелости ее институтов.

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