  1. В Украине

Какие правила вакцинации действуют для украинцев, которые жили за границей

22:00, 16 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как интегрировать иностранные прививки в украинский календарь вакцинации — разъяснение Минздрава.
Какие правила вакцинации действуют для украинцев, которые жили за границей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как украинцам за границей действовать с вакцинацией по национальному Календарю прививок после возвращения или во время проживания за пределами страны?

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На этот вопрос ответили в Министерстве здравоохранения.

В частности, там отметили, что если ребенок или взрослый некоторое время проживали за границей и проходили там вакцинацию, важно правильно интегрировать эти данные в систему прививок в соответствии с украинским Календарем профилактических прививок.

Специалисты подчеркивают: национальные календари прививок в разных странах могут отличаться, поскольку формируются с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. В то же время они базируются на рекомендациях ВОЗ по базовым инфекциям, в частности кори, полиомиелиту и дифтерии.

Что делать в таком случае

Используйте международные коды антигенов. Например, КПК везде обозначается как MMR, а гепатит B — как HepB. Это понятно врачам в любой точке мира.

Не пытайтесь самостоятельно синхронизировать графики. Обратитесь к врачу, предоставьте имеющиеся выписки о прививках и обсудите план догоняющей вакцинации.

Обязательно сообщите семейному врачу в Украине о проведенных за границей прививках.

Как только у вас появляется документ о прививке, сделанной за границей, обязательно отправьте его копию своему врачу в Украине. Это позволит внести данные в ЕСОЗ (если технически возможно) или добавить информацию в вашу бумажную карту.

Почти наверняка окажется, что у вас будут отсутствовать некоторые вакцины или потребуются дополнительные прививки при сравнении календарей страны, где вы проживаете/проживали, и Украины. Семейный врач может порекомендовать догнать календарь после вашего возвращения домой.

Например, вакцинация против туберкулеза (БЦЖ) является обязательной в Украине, однако в Германии или США от нее отказались, поскольку заболеваемость туберкулезом там крайне низкая. И наоборот, в Германии или Италии в календарь входят прививки от ротавирусной и пневмококковой инфекции, тогда как в Украине они являются рекомендованными.

Практическим инструментом является Международный паспорт прививок — официальный документ, который соответствует требованиям ВОЗ и признается во многих странах мира. В сертификат вносятся все данные о прививках на украинском и английском языках.

Медики подчеркивают: даже при переезде между странами цель остается неизменной — своевременная защита от инфекционных заболеваний. Если документального подтверждения предыдущих прививок нет, международная практика часто предполагает проведение вакцинации в соответствии с календарем страны, в которой вы находитесь сейчас.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Минздрав дети война вакцина граница пересечение границы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Руководителей и их заместителей могут увольнять за личное использование служебного имущества — позиция Верховного Суда

Работник использовал служебный автомобиль не по назначению — Верховный Суд оценил, является ли это основанием для увольнения.

ВСП оставил в силе предупреждение судье ВАКС Виктору Маслову за неконкретизированный запрет на общение

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание на судью ВАКС Виктора Маслова.

Главу райсуда Полтавы Наталью Крючко уволили за внесудебное общение с рядом лиц относительно «нужных» решений по делам

ВСП поддержал выводы Дисциплинарной палаты и принял решение об увольнении судьи Натальи Крючко.

ВСП отказал в увольнении судьи Ольги Крутовой, несмотря на заключение ВККС о несоответствии должности

Высший совет правосудия отказал в увольнении Ольги Крутовой с должности судьи Арцизского районного суда Одесской области.

Верховный Суд объяснил, когда ПФУ может отменить индексацию военной пенсии

Может ли Пенсионный фонд законно прекратить выплату индексации после того, как военный выиграл суд по перерасчету денежного довольствия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]