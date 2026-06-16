Какие правила вакцинации действуют для украинцев, которые жили за границей

Как интегрировать иностранные прививки в украинский календарь вакцинации — разъяснение Минздрава.

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Как украинцам за границей действовать с вакцинацией по национальному Календарю прививок после возвращения или во время проживания за пределами страны?

На этот вопрос ответили в Министерстве здравоохранения.

В частности, там отметили, что если ребенок или взрослый некоторое время проживали за границей и проходили там вакцинацию, важно правильно интегрировать эти данные в систему прививок в соответствии с украинским Календарем профилактических прививок.

Специалисты подчеркивают: национальные календари прививок в разных странах могут отличаться, поскольку формируются с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. В то же время они базируются на рекомендациях ВОЗ по базовым инфекциям, в частности кори, полиомиелиту и дифтерии.

Что делать в таком случае

Используйте международные коды антигенов. Например, КПК везде обозначается как MMR, а гепатит B — как HepB. Это понятно врачам в любой точке мира.

Не пытайтесь самостоятельно синхронизировать графики. Обратитесь к врачу, предоставьте имеющиеся выписки о прививках и обсудите план догоняющей вакцинации.

Обязательно сообщите семейному врачу в Украине о проведенных за границей прививках.

Как только у вас появляется документ о прививке, сделанной за границей, обязательно отправьте его копию своему врачу в Украине. Это позволит внести данные в ЕСОЗ (если технически возможно) или добавить информацию в вашу бумажную карту.

Почти наверняка окажется, что у вас будут отсутствовать некоторые вакцины или потребуются дополнительные прививки при сравнении календарей страны, где вы проживаете/проживали, и Украины. Семейный врач может порекомендовать догнать календарь после вашего возвращения домой.

Например, вакцинация против туберкулеза (БЦЖ) является обязательной в Украине, однако в Германии или США от нее отказались, поскольку заболеваемость туберкулезом там крайне низкая. И наоборот, в Германии или Италии в календарь входят прививки от ротавирусной и пневмококковой инфекции, тогда как в Украине они являются рекомендованными.

Практическим инструментом является Международный паспорт прививок — официальный документ, который соответствует требованиям ВОЗ и признается во многих странах мира. В сертификат вносятся все данные о прививках на украинском и английском языках.

Медики подчеркивают: даже при переезде между странами цель остается неизменной — своевременная защита от инфекционных заболеваний. Если документального подтверждения предыдущих прививок нет, международная практика часто предполагает проведение вакцинации в соответствии с календарем страны, в которой вы находитесь сейчас.

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