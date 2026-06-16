Флорида подала иск против TikTok из-за доступа детей к платформе

Иск касается нарушения закона штата, ограничивающего использование социальных сетей детьми до 14 лет.

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Генеральный прокурор Флориды в понедельник подал иск против TikTok, заявив, что платформа нарушает закон штата, который запрещает социальным сетям позволять детям в возрасте до 14 лет создавать учетные записи. Об этом сообщает Reuters.

В иске, поданном в суд округа Сент-Люси, генеральный прокурор Флориды, республиканец Джеймс Утмайер, утверждает, что TikTok предоставляет несовершеннолетним пользователям доступ к платформе и искажает информацию об объеме насильственного или сексуального контента, с которым могут столкнуться дети.

«TikTok сознательно вводит родителей в заблуждение и позволяет детям просматривать вредный и неприемлемый контент, что является прямым нарушением законодательства Флориды», — заявил Утмайер. Он также добавил, что власти штата проявляют «нулевую терпимость к компаниям, которые ставят прибыль выше безопасности детей».

Согласно иску, сторона обвинения требует судебного решения, которое обяжет платформу, принадлежащую ByteDance, внести изменения для приведения ее деятельности в соответствие с законом, а также взыскания финансовых убытков.

Представитель TikTok заявил, что компания взаимодействовала с генеральным прокурором и уведомила пользователей в возрасте до 14 лет во Флориде о предстоящей приостановке их аккаунтов. По его словам, компания продолжает обновлять платформу в соответствии с требованиями законодательства штата.

«Мы изучаем иск штата и готовы защищать наши действия по обеспечению безопасности несовершеннолетних», — отметил представитель компании.

TikTok уже фигурирует в исках более 25 генеральных прокуроров штатов США. Они обвиняют платформу в том, что ее алгоритмы формируют зависимость у детей и подростков и способствуют кризису психического здоровья. Большинство этих дел подано на основании законов о защите прав потребителей.

Отдельные иски также поданы против других соцсетей, в частности Meta, Facebook и Instagram, а также других технологических компаний. Они касаются влияния платформ на несовершеннолетних пользователей. Компании отрицают обвинения и заявляют, что внедряют меры безопасности для подростков.

В предыдущих судебных процессах в США часть исков завершалась мировыми соглашениями или признанием ответственности отдельных компаний в рамках гражданских дел.

Закон Флориды HB 3, на который ссылается иск, запрещает пользование соцсетями детям до 14 лет и требует родительского согласия для пользователей в возрасте до 16 лет. Он вступил в силу в январе 2025 года.

В 2025 году штат также подал иск против Snap, владельца Snapchat, обвинив компанию в создании функций, вызывающих зависимость у детей, и в регистрации аккаунтов для лиц младше 13 лет.

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