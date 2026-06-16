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В ЕС под временной защитой находятся около 4,3 млн украинцев, из них более 45 тысяч – в Швеции

11:11, 16 июня 2026
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В Стокгольме открылся Центр единства украинцев, который будет помогать украинцам принимать решение о возвращении домой.
В ЕС под временной защитой находятся около 4,3 млн украинцев, из них более 45 тысяч – в Швеции
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15 июня в столице Швеции — Стокгольме — открыли Центр единства украинцев (Unity Hub Stockholm).

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Заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Илона Гавронская сообщила, что в странах ЕС под временной защитой сейчас находится около 4,3 миллиона украинцев, из которых более 45 тысяч — в Швеции. По ее словам, создание Центров единства является важным шагом для поддержки связи с украинцами за рубежом и обеспечения их достоверной информацией для принятия решений о будущем, в частности относительно возможного возвращения в Украину.

В новом центре украинцы смогут получать консультации по вопросам статуса временной защиты, пребывания и интеграции в Швеции, трудоустройства, а также доступных программ поддержки для тех, кто планирует возвращение в Украину.

Кроме того, Unity Hub станет площадкой для культурных, образовательных и общественных мероприятий, направленных на усиление социальной сплоченности украинского сообщества.

После открытия центр начнет прием посетителей с 22 июня. Он будет работать в тестовом режиме с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по предварительной записи.

Запись осуществляется по электронной почте [email protected].

Напомним, первый Центр единства украинцев в Европе открылся 15 апреля в Берлине. Его услугами уже воспользовались более 2 тысяч человек.

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Украина Минсоцполитики война Швеция военное положение пересечение границы

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