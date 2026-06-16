У ЄС під тимчасовим захистом перебуває близько 4,3 млн українців, з них понад 45 тисяч – у Швеції

У Стокгольмі відкрився Центр єдності українців, який допомагатиме українцям ухвалювати рішення про повернення додому.

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15 червня у столиці Швеції — Стокгольмі — відкрили Центр єдності українців (Unity Hub Stockholm).

Заступниця Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Ілона Гавронська повідомила, що в країнах ЄС під тимчасовим захистом наразі перебуває близько 4,3 мільйона українців, з яких понад 45 тисяч — у Швеції. За її словами, створення Центрів єдності є важливим кроком для підтримки зв’язку з українцями за кордоном та забезпечення їх достовірною інформацією для ухвалення рішень щодо майбутнього, зокрема щодо можливого повернення в Україну.

У новому центрі українці зможуть отримувати консультації щодо статусу тимчасового захисту, перебування та інтеграції у Швеції, працевлаштування, а також доступних програм підтримки для тих, хто планує повернення в Україну.

Окрім цього, Unity Hub стане майданчиком для культурних, освітніх і громадських заходів, спрямованих на посилення соціальної згуртованості української спільноти.

Після відкриття центр розпочне прийом відвідувачів із 22 червня. Він працюватиме у тестовому режимі з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за попереднім записом.

Запис здійснюється електронною поштою [email protected].

Нагадаємо, перший Центр єдності українців у Європі відкрився 15 квітня у Берліні. Послугами там вже скористалися понад 2 тисячі людей.

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