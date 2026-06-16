Флорида подала позов проти TikTok через доступ дітей до платформи

Позов стосується порушення закону штату, який обмежує користування соцмережами для дітей до 14 років.

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Генеральний прокурор Флориди у понеділок подав позов проти TikTok, заявивши, що платформа порушує закон штату, який забороняє соціальним мережам дозволяти дітям віком до 14 років створювати облікові записи. Про це повідомляє Reuters.

У позові, поданому до суду штату округу Сент-Люсі, генеральний прокурор Флориди, республіканець Джеймс Утмайєр, стверджує, що TikTok дозволяє неповнолітнім користувачам доступ до платформи та спотворює інформацію про обсяг насильницького або сексуального контенту, з яким можуть зіткнутися діти.

«TikTok свідомо вводить батьків в оману і дозволяє дітям переглядати шкідливий і неприйнятний контент, що є прямим порушенням законодавства Флориди», — заявив Утмайєр. Він також додав, що влада штату має «нульову толерантність до компаній, які ставлять прибуток вище за безпеку дітей».

Згідно з позовом, сторона обвинувачення вимагає судового рішення, яке зобов’яже платформу, що належить ByteDance, внести зміни для приведення її діяльності у відповідність до закону, а також стягнення фінансових збитків.

Речник TikTok заявив, що компанія взаємодіяла з генеральним прокурором і повідомила користувачів віком до 14 років у Флориді про майбутнє призупинення їхніх акаунтів. За його словами, компанія продовжує оновлювати платформу відповідно до вимог законодавства штату.

«Ми оцінюємо позов штату і готові захищати наші дії щодо безпеки неповнолітніх», — зазначив представник компанії.

TikTok уже фігурує у позовах понад 25 генеральних прокурорів штатів США. Вони звинувачують платформу в тому, що її алгоритми формують залежність у дітей та підлітків і сприяють кризі психічного здоров’я. Більшість цих справ подано на підставі законів про захист прав споживачів.

Окремі позови також подані проти інших соцмереж, зокрема Meta, Facebook та Instagram, а також інших технологічних компаній. Вони стосуються впливу платформ на неповнолітніх користувачів. Компанії заперечують звинувачення і заявляють, що впроваджують заходи безпеки для підлітків.

У попередніх судових процесах у США частина позовів завершувалася мировими угодами або визнанням відповідальності окремих компаній у межах цивільних справ.

Закон Флориди HB 3, на який посилається позов, забороняє користування соцмережами дітям до 14 років та вимагає батьківської згоди для користувачів віком до 16 років. Він набув чинності у січні 2025 року.

У 2025 році штат також подав позов проти Snap, власника Snapchat, звинувативши компанію у створенні функцій, що викликають залежність у дітей, та у реєстрації акаунтів для осіб молодше 13 років.

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