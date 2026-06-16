Які правила вакцинації діють для українців, які жили за кордоном

Як інтегрувати іноземні щеплення в український календар вакцинації — роз’яснення МОЗ.

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Як українцям за кордоном діяти з вакцинацією за національним Календарем щеплень після повернення або під час проживання за межами країни?

На це питання дали відповідь у Міністерстві охорони здоровʼя.

Зокрема, там зазначили, якщо дитина або дорослий певний час проживали за кордоном і проходили там вакцинацію, важливо правильно інтегрувати ці дані у систему щеплень відповідно до українського Календаря профілактичних щеплень.

Фахівці наголошують: національні календарі щеплень у різних країнах можуть відрізнятися, адже формуються з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні. Водночас вони базуються на рекомендаціях ВООЗ щодо базових інфекцій, зокрема кору, поліомієліту та дифтерії.

Що робити у такому разі

Використовуйте міжнародні коди антигенів. Наприклад, КПК всюди позначається як MMR, а гепатит В — як HepB. Це зрозуміло лікарям у будь-якій точці світу.

Не намагайтеся самостійно синхронізувати графіки. Зверніться до лікаря, надайте наявні витяги про щеплення та обговоріть план наздоганяючої вакцинації.

Обовʼязково повідомте сімейного лікаря в Україні про проведені за кордоном щеплення.

Як тільки у вас з’являється документ про щеплення, зроблене за кордоном, обов’язково надішліть його копію своєму лікарю в Україні. Це дозволить внести дані до ЕСОЗ (якщо технічно можливо) або додати інформацію до вашої паперової карти.

Майже напевне трапиться так, що у вас бракуватиме вакцин або будуть додаткові щеплення, якщо порівнювати Календарі країни, де ви проживаєте/проживали та України. Сімейний лікар може порекомендувати наздогнати Календар після вашого повернення додому.

Наприклад, вакцинація проти туберкульозу (БЦЖ) є обов'язковою в Україні, проте у Німеччині чи США від неї відмовилися, оскільки захворюваність на туберкульоз там є надзвичайно низькою. І навпаки, у Німеччині чи Італії до Календаря входять щеплення від ротавірусної та пневмококової інфекцій, тоді коли в Україні вони є рекомендованими.

Практичним інструментом є Міжнародний паспорт щеплень — офіційний документ, який відповідає вимогам ВООЗ та визнається у багатьох країнах світу. До сертифіката вносяться всі дані про щеплення українською та англійською мовами.

Медики підкреслюють: навіть у разі переїзду між країнами мета залишається незмінною — своєчасний захист від інфекційних захворювань Якщо документального підтвердження попередніх щеплень немає, міжнародна практика часто передбачає проведення щеплень відповідно до календаря країни, де ви перебуваєте зараз.

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