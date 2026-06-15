Перший кластер переговорів щодо вступу України до ЄС відкрито: які він сфери охоплює

Країни ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів для України та Молдови.

Фото: gmk.center

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Усі країни Європейського Союзу погодили відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України та Молдови. Про це йдеться в офіційному повідомленні ЄС.

Кластер охоплює сфери правосуддя, свободи та основних прав людини.

У ЄС зазначили, що це рішення ухвалили через прогрес України та Молдови й назвали розширення стратегічним кроком для майбутнього Європи.

«Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу приєднання, зокрема справедливості, свободи та основних прав. Ми бачили наполегливу працю цих країн і винагороджуємо її чітким шляхом уперед», — заявили у ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.