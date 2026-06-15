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Перший кластер переговорів щодо вступу України до ЄС відкрито: які він сфери охоплює

17:44, 15 червня 2026
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Країни ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів для України та Молдови.
Перший кластер переговорів щодо вступу України до ЄС відкрито: які він сфери охоплює
Фото: gmk.center
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Усі країни Європейського Союзу погодили відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України та Молдови. Про це йдеться в офіційному повідомленні ЄС.

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Кластер охоплює сфери правосуддя, свободи та основних прав людини.

У ЄС зазначили, що це рішення ухвалили через прогрес України та Молдови й назвали розширення стратегічним кроком для майбутнього Європи.

«Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу приєднання, зокрема справедливості, свободи та основних прав. Ми бачили наполегливу працю цих країн і винагороджуємо її чітким шляхом уперед», — заявили у ЄС.

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ЄС Україна Молдова

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