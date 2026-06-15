Первый кластер переговоров по вступлению Украины в ЕС открыт: какие сферы он охватывает

Страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров для Украины и Молдовы.

Фото: gmk.center

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Все страны Европейского Союза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Об этом говорится в официальном сообщении ЕС.

Кластер охватывает сферы правосудия, свободы и основных прав человека.

В ЕС отметили, что это решение было принято благодаря прогрессу Украины и Молдовы и назвали расширение стратегическим шагом для будущего Европы.

«Сегодня мы начинаем переговоры по основам процесса присоединения, в частности по вопросам справедливости, свободы и основных прав. Мы видели упорную работу этих стран и вознаграждаем ее четким путем вперед», — заявили в ЕС.

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