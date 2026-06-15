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В Украине появятся 100 гривен с лозунгом: «Слава Украине, Героям Слава»: нужно ли обменивать старые банкноты

17:45, 15 июня 2026
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В НБУ сообщили, что введение в обращение таких банкнот номиналом 100 гривен завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты.
В Украине появятся 100 гривен с лозунгом: «Слава Украине, Героям Слава»: нужно ли обменивать старые банкноты
Фото: НБУ
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С 16 июня 2026 года в Украине вводятся в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

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В правой верхней части на обратной стороне модифицированных банкнот номиналом 100 гривен размещен патриотический лозунг: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

При этом все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 100 гривен образца 2014 года, изображения и описания которых размещены на страницах Официального интернет-представительства Национального банка.

«Национальный банк с 16 июня 2026 года начнет выдачу модифицированных банкнот номиналом 100 гривен банкам Украины, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличности для дальнейшего обеспечения ими денежного обращения.

Введение в обращение таких банкнот номиналом 100 гривен завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты, начатую Национальным банком в августе 2024 года к 33-й годовщине независимости Украины», — заявили в НБУ.

Также в регуляторе подчеркнули, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 100 гривен предыдущих лет выпуска на модифицированные банкноты.

Как законное платежное средство они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 100 гривен предыдущих лет выпуска и обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета, вклады, аккредитивы, а также для выполнения платежных операций.

НБУ напомнил, что в обращение уже введены модифицированные банкноты национальной валюты с лозунгом современной Украины: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!»:

с 8 августа 2024 года — номиналами 500 и 1000 гривен;

с 23 августа 2024 года — номиналом 50 гривен;

с 21 августа 2025 года — номиналом 20 гривен;

с 25 февраля 2026 года — номиналом 200 гривен.

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НБУ

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