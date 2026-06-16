Суд отменил штраф бухгалтеру за несвоевременную уплату ЕСВ из-за истечения сроков привлечения к ответственности

Хмельницкий горрайонный суд отменил штраф, наложенный на главного бухгалтера за якобы несвоевременное начисление и уплату единого социального взноса.

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Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел иск главного бухгалтера предприятия к Южному межрегиональному управлению ГНС по работе с крупными налогоплательщиками об отмене постановления об административном правонарушении, которым ее оштрафовали за якобы несвоевременное начисление и уплату единого социального взноса.

Обстоятельства дела и доводы истца

По делу №686/13886/26 истец обратилась в суд с иском к Южному межрегиональному управлению ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Государственной налоговой службы Украины о признании противоправным и отмене постановления об административном правонарушении, которым истец привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 165-1 КУоАП, и на нее наложен штраф в размере 560 грн.

Истец считает постановление о наложении административного взыскания противоправным и подлежащим отмене. Об этом сообщили в суде.

Судом установлено, что истец работает главным бухгалтером, и в отношении нее вынесено постановление о нарушении ч. 1 ст. 165-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пункта 2 части 11 статьи 25 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI, пп. 2 п. 2 раздела VII Инструкции о порядке начисления и уплаты единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование №459, в части своевременно не начисленного (неперечисления) и несвоевременно уплаченного (несвоевременного перечисления) единого взноса в размере 303 501,24 грн.

2 марта 2026 года в отношении истца был составлен протокол, а 01.05.2026 вынесено постановление о наложении административного взыскания, которым она привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 165-1 КУоАП, и на нее наложен штраф в размере 560 грн.

Указанное постановление было получено истцом средствами почтовой связи АО «Укрпочта» 5 мая 2026 года.

Истцу не поступало уведомление о времени и дате рассмотрения материалов дела об административном правонарушении, а именно постановления о наложении штрафа, что лишило истца возможности принимать меры по защите.

Налоговая проверка проводилась с 20.11.2025 по 21.01.2026 года.

По результатам проверки Южным межрегиональным управлением ГНС по работе с крупными налогоплательщиками составлен Акт от 28.01.2026 года.

Однако Акт проверки составлен по результатам документальной плановой выездной проверки, а в Постановлении об административном взыскании содержится ссылка на акт документальной внеплановой проверки. То есть Постановление о взыскании составлено на сведениях, о которых не было известно ни ООО, ни истцу.

Почему суд отменил штраф

Согласно ч. 1 ст. 38 КУоАП административное взыскание может быть наложено не позднее чем через два месяца со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении — не позднее чем через два месяца со дня его выявления, за исключением случаев, когда дела об административных правонарушениях в соответствии с данным Кодексом подведомственны суду (судье).

Предписаниями ст. 38 КУоАП установлены сроки, по истечении которых исключается возможность наложения административных взысканий.

Как следует из содержания ст. 38 КУоАП, началом отсчета срока для наложения административного взыскания является день совершения административного правонарушения. Указанная статья не предусматривает иных условий отсчета этого срока, кроме как для длящихся правонарушений.

В постановлении о наложении административного взыскания не указана дата совершения правонарушения, однако содержится ссылка на акт проверки от 28.01.2026 года, согласно которому нарушение совершено в период с апреля 2019 года по сентябрь 2025 года.

Принимая во внимание то, что административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 165-1 КУоАП, не носит характера длящегося, на момент вынесения указанного постановления истекли сроки привлечения ответчика к административной ответственности.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о наличии оснований для отмены постановления о привлечении истца к административной ответственности по ч. 1 ст. 165-1 КУоАП и наложении на нее административного взыскания в виде штрафа в размере 535,48 грн, а дело об административном правонарушении закрыть в связи с истечением на момент рассмотрения дела сроков наложения административного взыскания и наличием выявленных процессуальных нарушений при оформлении административных материалов.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба.

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