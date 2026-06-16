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Суд скасував штраф бухгалтеру за несвоєчасну сплату ЄСВ через сплив строків притягнення до відповідальності

07:18, 16 червня 2026
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Хмельницький міськрайонний суд скасував штраф, накладений на головного бухгалтера за нібито несвоєчасне нарахування та сплату єдиного соціального внеску.
Суд скасував штраф бухгалтеру за несвоєчасну сплату ЄСВ через сплив строків притягнення до відповідальності
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Хмельницький міськрайонний суд розглянув позов головного бухгалтера підприємства до Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків щодо скасування постанови про адміністративне правопорушення, якою її оштрафували за нібито несвоєчасне нарахування та сплату єдиного соціального внеску.

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Обставини справи та доводи позивача

У справі 686/13886/26 позивач звернулася до суду з позовом до Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Державної податкової служби України про визнання протиправною та скасування постанови про адміністративне правопорушення, якою позивача притягнуто до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 165-1 КУпАП та накладено штраф в сумі 560 грн.

Позивач вважає постанову про накладення адміністративного стягнення протиправною та такою, що підлягає скасуванню. Про це повідомили у суді. 

Судом встановлено, що позивач  працює головним бухгалтером та відносно неї винесено постанову про порушення ч.1 ст.165-1 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», пункту 2 частини 11 статті 25 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI, п.п.2 п.2 розділу VII Інструкції про порядок нарахування та сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування №459, в частині своєчасно не нарахованого (перерахування) та не своєчасно сплаченого (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску у розмірі 303 501,24 грн.

2 березня 2026 року відносно позивача було складено протокол, а 01.05.2026 винесено постанову про накладення адміністративного стягнення, якою ї ї притягнуто до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 1651 КУпАП та накладено штраф в сумі 560 грн.

Вказану постанову позивачем було отримано засобами поштового зв`язку АТ «Укрпошта» 05 травня 2026 року.

Позивачу не надходило повідомлення про час та дату розгляду матеріалів справи про адміністративне правопорушення, а саме постанови про накладення штрафу, що позбавило можливості позивача вживати заходів щодо захисту.

Податкова перевірка проводилась з 20.11.2025 по 21.01.2026 року. 

За результатами перевірки ПМУ ДПС по роботі з ВПП складено Акт від 28.01.2026 року. 

Однак, Акт перевірки складений за результатами документальної планової виїзної перевірки, а в Постанові про адміністративне стягнення йдеться посилання на акт документальної позапланової перевірки. Тобто Постанова про стягнення складена на відомостях про які невідомо ні ТОВ, ні позивачу. 

Чому суд скасував штраф

Відповідно до ч. 1 ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).

Приписами ст. 38 КУпАП встановлено строки, після закінчення яких виключається можливість накладення адміністративних стягнень.

Як вбачається зі змісту ст. 38 КУпАП, початком відліку строку для накладення адміністративного стягнення є день вчинення адміністративного правопорушення. Вказана стаття не передбачає інших умов відліку цього строку, крім як для триваючих правопорушень.

В постанові про накладення адміністративного стягнення не зазначено дату вчинення правопорушення, однак міститься посилання на акт перевірки від 28.01.2026 року, згідно якого порушення вчинено в термін з квітня 2019 року по вересень 2025 року.

Беручи до уваги те, що адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.165-1 КУпАП не носить характер триваючого, то на момент винесення вказаної постанови закінчились строки притягнення відповідача до адміністративної відповідальності.

З огляду на вищевикладене, суд прийшов до висновку про наявність підстав для скасування постанови про притягнення позивача до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.1651 КУпАПта накладення на неї адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 535,48 грн., а справу про адміністративне правопорушення закрити за закінченням на момент розгляду справи строків накладення адміністративного стягнення та наявності виявлених процесуальних порушеннях під час оформлення адміністративних матеріалів. 

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга. 

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