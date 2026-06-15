У НАБУ обрали новий склад Ради громадського контролю: результати інтернет-голосування

Серед обраних членів — 4 жінки та 11 чоловіків.

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На тому тижні відбулося інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

За результатами голосування до складу Ради увійшли представники шести громадських об’єднань. Серед обраних членів — 4 жінки та 11 чоловіків.

Як вказали у НАБУ, моніторинг процесу інтернет-голосування не встановив фактів, які б свідчили про штучне завищення кількості голосів щодо 15 осіб, які здобули найбільшу підтримку серед виборців.

Голосування проходило з 9:00 до 21:00. Загалом у ньому взяли участь 45 245 осіб, чиї голоси були враховані системою відповідно до встановлених правил.

Результати голосування тут.

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