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У НАБУ избрали новый состав Совета общественного контроля: результаты интернет-голосования

18:03, 15 июня 2026
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Среди избранных членов — 4 женщины и 11 мужчин.
У НАБУ избрали новый состав Совета общественного контроля: результаты интернет-голосования
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На прошлой неделе состоялось интернет-голосование за новый состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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По результатам голосования в состав Совета вошли представители шести общественных объединений. Среди избранных членов — 4 женщины и 11 мужчин.

Как указали в НАБУ, мониторинг процесса интернет-голосования не выявил фактов, которые могли бы свидетельствовать об искусственном завышении количества голосов в отношении 15 лиц, получивших наибольшую поддержку среди избирателей.

Голосование проходило с 9:00 до 21:00. Всего в нем приняли участие 45 245 человек, чьи голоса были учтены системой в соответствии с установленными правилами.

Результаты голосования здесь.

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НАБУ

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